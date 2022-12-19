Başkan Erdoğan’dan Kadın Emeği Zirvesi’nde önemli mesajlar

CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadın Emeği Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Arkadaşlarımız ülkemizin 4 bir yanında iş kurmak isteyen 45 binden fazla kadınımızla bir araya gelerek onlara yol gösterdi, destek oldu. kadınlarımızı ülkemizin atılımlarının hepsinde olduğu gibi, ülkemizin kalkınmasında emeği vardır.

Kadınlarımıza daha fazla destek vermekte kararlıyız. Girişimcilik destekleri, kırsal kalkınma hibeleri gibi desteklerin büyük bölümünü kadınların kullandığını memnuniyetle görüyoruz.

Elbette kadınlarımızı unutmadık. Kadın girişimcilerimize, kadın kooparatiflerine 2 milyar liralık kefalet bedeli tesis ettik. Yeni destek paketinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Kadınlarımıza her alanda pozitif ayrımcılık yaparak onların hayallerine kavuşmalarına ön ayak oluyoruz. Kadını, yaradılışından gelen zenginliklerden soyutlayıp sadece metalaştıranlara da verilecek en güzel cevabın bu olacağına inanıyorum.

İnsanoğlunun yarısını oluşturan kadınları yok sayan toplum, gücünün yarısından vazgeçmiş demektir. Bizim Türkiye olarak böyle bir düşüncemiz olamaz. Bizim her kadınımızın katkısına ihtiyacımız var. Bugün Türkiye'nin siyasi hareketleri içerisinde kadın kollarının bu kadar güçlü olduğu bir parti yok. En güçlü parti biziz. Sorun şimdi bu muhalefete, sizin kadın milletvekili sayısınız, kadın üye sayınız kaç. Hepsi patır patır dökülüyor.

Artık son günlerine yaklaştığımız 2022'deki faaliyetlerimizin yarısını kadın ve gençlik kollarımız oluşturuyor.

Okullara, iş yerlerine sokulmayan kadınların gözyaşları bile tek parti artığı faşistlerin yüreğini yumuşatmaya yetmemiştir. Türkiye bu günlerini AK Parti'nin reformları ile geride bırakmıştır.