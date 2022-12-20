Ak Parti seçimin mottosunu belirledi

AK Parti, seçime dönük çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Önümüzdeki haftalarda kamuoyu ile paylaşılacak seçim beyannamesinin detayları üzerinde duruluyor. Bu kapsamda Başkan Erdoğan'ın seçim kampanyasının ana mottosu da şekillendi. Erdoğan, seçim meydanlarında "20'inci yüzyılın tartışmalarını 21'inci yüzyıla taşımayalım. Türkiye'nin enerjisini bu tartışmalar ile tüketmeyelim. Yeni yüzyılda dünyada lider bir Türkiye için hep beraber çalışalım" diyecek. Erdoğan, bu söylemin ilk işaretini son Kabine toplantısından sonra yaptığı açıklama ile vermeye başladı. AK Parti'nin kampanyasında gençlere yönelik özel bir kampanya düzenlenecek ve "Türkiye yüzyılı gençlerle şekillenecek" mesajı verilecek.

GENÇLERE ÖZEL KAMPANYA

Gençlere dönük yapılacaklar ile ilgili çok sayıda öneri üzerinde duruluyor. Bunlar içinde Türkiye Gençlik Fonu ya da Gelecek Fonu altında bir yapılanmaya gidilmesi de bulunuyor. Fon, belli bir yaştan sonra genç girişimlerinin kendi işlerinin ya da Ar-Ge araştırmalarına destek verilmesini sağlayacak. Sanatçılar ile ilgili de yeni bir söylem oluşturulması gündemde. Tarkan'dan Sezen Aksu'ya, hatta Orhan Pamuk'a kadar isimlerin "Türkiye'nin değerleri olduğu, görüş ayrılıkları olsa da sadece sanatları ile değerlendirilmesi gerektiği" üzerine bir söylem kurulacak. AK Parti'nin kullanmaya başladığı "Doğruya doğru" söylemi de daha ön plana çıkartılacak.