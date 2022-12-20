"FETÖ istedi Serter vekil yapıldı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce Yeni Asır'ın manşet yaptığı CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter'in FETÖ tarafından desteklendiği ve isminin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na verildiği yönündeki CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter ile ilgili flaş bir iddiada bulunarak, Pensilvanya bağlantılı kişilerin Serter'in ismini CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na verdiğini kaydetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter'in Pensilvanya bağlantılı kişiler tarafından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na isminin verildiğini, ardından da Kılıçdaroğlu'nun Serter'i önce il başkanı ardından da milletvekili yaptığını iddia etti.

'SİZE UYGUNDUR' DİYORLAR

Soylu, "Kılıçdaroğlu bir diş hekiminin muayenehanesine gidiyor Ekim 2013'te, orada Mustafa Yeşil var, Gazeteci Yazarlar Vakfı'nın başkanı. Orada oturuyorlar, orada bir kişi daha var, isterlerse onun ismini de veririm. Orada oturuyorlar ve konuşuyorlar, Pensilvanya'nın bilgisi dahilinde oradalar. Kemal oraya kendisi gidiyor koşa koşa, Pensilvanya'nın bilgisi dahilinde oradalar ve Kılıçdaroğlu orada birçok şey konuşuyor, birçok değerlendirmeler yapılıyor. En nihayetinde sizin vereceğiniz bir mesaj var mı diyorlar, diyor ki 'Yurtta sulh cihanda sulh benim vereceğim mesaj'. Bu bizim ne zaman karşımıza çıkıyor 15 temmuz 2016'da... Yetmiyor orada bir isim veriyorlar, 'Şu adamın İzmir ilinden Karabağlar ilçesinde belediye başkanı olmasını istiyoruz, size uygun bir insandır' diyorlar. Cümleler aynı böyle" ifadelerini kullandı.

ŞAHİTLER ÜZERİNDEN YORUM

Olayın devamını da anlatan Bakan Soylu, "Sonra bu kişiyi unutuyorlar ve sitem ediliyor, 'Bu ismi verdik yapmadınız' diyorlar. Sonra bu ismi önce il başkanı ardından da milletvekili yapıyorlar. Bedri Serter... Ben isim veriyorum. Kılıçdaroğlu çıksın 'hayır' desin. Ben isim veriyorum, onun gibi devlete iftira atarak yapmıyorum. Şahitler, orada bulunanlar üzerinden değerlendirme yapıyorum" diye konuştu.

KUŞADASI'NDAKİ MICIR VURGUNUNU DA ANLATTI

Süleyman Soylu, Kuşadası Belediyesi'nde yaşanan mıcır ihalesine de değindi. "Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Belediye'yi soyup soğana çevirmiş" diyen Soylu, "Büyük bir ihalede haksızlıklar yapmış. Bir kamyon mıcır 50 kamyon yazılmış. Tüm bunların tamamı, bizim vatandaşın hakkını korumak üzere İçişleri Bakanlığı'na verilen yetkidir. Bunu hangi elle yapar? Mahkemeler yapar, Teftiş Kurulu yapar. Teftiş Kurulu mahkemeye gönderir" diye konuştu. Soruşturmaya konu olan belediyeleri de sıralayan Soylu, hiçbir belediyede haksızlık ve yolsuzluk yapılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

'EĞER KARAR ONAYLANIRSA İMAMOĞLU AÇIĞA ALINIR'

BAKAN Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen cezaya da değindi. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının pozitif hukuk açısından doğru olduğunu söyleyen Soylu, "Anayasa çok açık bir biçimde yargıya müdahale edilemeyeceğinin altını çiziyor. Bu benim için de geçerli, Adalet Bakanı için de geçerli. İstinaf ve Yargıtay onaylarsa bir süreci daha var. Orada benim düşürebilme hakkım yok ama açığa alma hakkım var" dedi.