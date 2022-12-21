Asgari Ücret bugün açıklanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemi değerlendirdi. Cuma günü TBMM'de kabul edilen 2023 yılı merkezi yönetim yılı bütçesinin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Vizyon, program ve proje yoksunu muhalefet partileri bu görüşmeler boyunca da kifayetsizliklerini göstermeye devam etmiştir. Nitekim bütçe tartışmalarında muhalefetin tutumuna baktığımızda cumhuriyetimizin 100 yıllık serencamının muhasebesini yapan bir akıl göremiyoruz. Sadece bu tablo bile, kimlerin milletin dertleriyle dertlendiğini kimlerin başka gündemlerin peşinde sürüklendiğini ispata yeterlidir" dedi.

YASAĞA SEVİNDİLER

Sözlerinin devamında "Bu ülkenin her bir ferdi 6'lı masa denilen yıkık dökük masaya baktığında geleceği için kime oy vereceğini iyi bilir" diyen Başkan Erdoğan, "Herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği bu garip masaya bu milet geleceğini teslim etmez. Geçen hafta hakimlere hakaret iddiasıyla, yani siyasi duruşuyla değil bireysel eylemi nedeniyle ceza alan şahıs... Yasak kararını akıl almaz bir sevinçle kucaklaşarak, çak yaparak kutlayanı mı

ararsınız... Daha bitmemiş bir yargı kararı üzerinden siyasi hesaplar yapanı mı ararsınız... Maşallah tekmili birden ortaya döküldü. CHP'nin başındaki zat dün çıkmış ne diyor 'biz baba oğul gibiyiz'. Bunlara duyunca biz de içimizden 'Bay Kemal oğluna sahip çık, o kendisine başka ebeveynler arama peşinde' demekten öte duramadık. Şaka bir yana 6'lı masanın ne yaptıkları, hangi oyunu çevirdikleri bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakacağız, bizim işimiz var ya... Cumartesi Erzurum'da Dadaşlar diyarındayız" diye konuştu.

'YÜZDE 9 FAİZLE YATIRIM YAPIN'

Konuşmasında ekonomik mesajlar da veren Başkan Erdoğan, Merkez Bankası'nın yüzde 9 seviyesine indirdiği faiz oranı yatırım yapılmasının amaçlandığını aktardı. Erdoğan, "Yatırımcı yatırım yapsın. Faizler yüksek demesin. Buyur yüzde 9. Yatırım yap. Türkiye şu anda yılsonu itibarıyla 4-5 gibi bir büyümeyle bu yılı kapatacak. çiftçiye destek yok diyorlar. Bay Kemal ben rakamlarla konuşuyorum. Yaklaşık 600 bin çiftçimizin kullandığı 556 milyar liralık kredi faizinin tamamı devlet tarafından ödenmektedir. Yatırımcının başımızın üstünde yeri var" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANACAK

BAŞKAN Erdoğan, üçüncü görüşmesinde bir uzlaşıya varılamayan asgari ücret konusuna da değindi. Erdoğan, "Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın, asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

"DÜNYA KUPASI'NI BİR GÜN KAZANACAĞIZ"

KATAR'DA yapılan FIFA 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'i tebrik eden Başkan Erdoğan, "Dost ve kardeş Katar'ı da kupa organizasyonunda gösterdiği başarılı ev sahipliği için kutluyorum. İnşallah milli takımımızın bu kupayı ülkemize getirdiği günleri de görmeyi ümit ediyoruz. Nice 'olmaz' denilenleri başaran Türkiye'nin bir gün bu hayali de gerçekleştireceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"KOCA YUSUF"LARIN PERSONELİNE TEŞEKKÜR

BAŞKAN Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı için Kayseri'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın telefonundan Ukrayna'dan dönen iki A400M uçağı "Koca Yusuf"ların personeline hitap etti. Herkesin sağ salim dönmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Erdoğan, "Ukrayna ve Rusya'nın temsil makamlarına da teşekkür ediyorum. Bu sıkıntılı anda uçaklarımızı alıp getirdiniz, sizleri milletim adına tebrik ediyorum" dedi. Öte yandan Bakan Akar da burada yaptığı konuşmada Yunanistan'ın Ege'deki hukuk tanımaz tacizlerine sert tepki gösterdi. Akar, "Bu düşmanca tavır, NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir" dedi.

'KIZILELMA İLK UÇUŞUNDA 5 SAAT HAVADA KALDI'

SAVUNMA sanayiinde her gün yeni bir müjdenin haberini aldıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Kızılelma ilk uçuşunu başarıyla 5 saat havada kalarak gerçekleştirdi. Birileri de bu projeye destek vermeye başladı. 2023'te 25 ayrı projemizi uygulamaya alacağız. Biz bu projelerde mesafe kat ettikçe içeride ve dışarıda birilerinin rahatsızlığı artıyor" dedi.