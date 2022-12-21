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Son dakika: MİT ve emniyetten ortak operasyon! DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanı Ahmed Ali yakalandı

Son dakika haberi...MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla, terör örgütü DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanı Ahmed Ali'nin de aralarında bulunduğu 8 terörist Hatay'da yakalandı.

AA

21.12.2022, 13:12 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022, 13:30

Son dakika: MİT ve emniyetten ortak operasyon! DEAŞ’ın sözde sahil tabur komutanı Ahmed Ali yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, DEAŞ'lı terörist Ali ve beraberindeki 7 örgüt mensubunun Hatay'da örgüte ait farklı evlerde ikamet ettikleri tespit edildi.

MİT'in istihbari ve operasyonel desteğiyle terörle mücadele birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Ahmed A.K. Ali'nin yanı sıra 7 DEAŞ mensubu gözaltına alındı.

Operasyonda 3 tabanca, çok sayıda fişek, 2 bıçak, yaşam malzemesi ve çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.

Zanlıların, DEAŞ elebaşı Ebu Hasan El Haşimi El Kureyşi'nin yerine geçen Abu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye biat ettiği ve Türk bayrağını yaktıklarına ilişkin görseller de tespit edildi.

DEAŞ'lı teröristlerin sorgularında temin ettikleri silahlarla Suriye'ye giderek, Türk askerlerine yönelik eylem yapmaları yönünde talimat aldığını itiraf ettiği belirtildi.

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