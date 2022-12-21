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Haberler Gündem YSK’da başkan dahil 5 üye için seçim başladı

YSK’da başkan dahil 5 üye için seçim başladı

21.12.2022

YSK’da başkan dahil 5 üye için seçim başladı

2023 yılının Haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yönetimini üstlenen Yüksek Seçim Kurulu (YSK), önce kendi seçim yapacak. YSK'da boşalacak 5 üyelik ile başkanlık için seçim süreci başladı. YSK'da 24 Ocak 2023 tarihinde Başkan Muharrem Akkaya'nın yanı sıra üyeler Cengiz Topaktaş, Kürşat Hamurcu, Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın da görev süreleri doluyor.

5 üyeden 3'ü Yargıtay, 2'si ise Danıştay kontenjanından geliyor. Yargıtay ve Danıştay, bu kapsamda yeni YSK üyelerini seçmek için harekete geçti. Seçimlerin ilgili kurumlarda 2023 Ocak ayının ilk iki haftasında tamamlanmasını gerekiyor. Yasa gereği 5 üyenin tümü seçilene kadar diğer üyeler de göreve başlayamıyor. Yeni isimler seçilemezse mevcut isimler ile yola devam ediliyor.

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