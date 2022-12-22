AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrası konuştu

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Bildiğimiz dünyanın belli temel kodları vardı, Almanya ve Japonya'nın silahsızlaşma kararıydı. İki ülkede bu kararını değiştirdi ve ortaya çıkan tablo gösterdi ki bildiğimiz dünya sona eriyor. Yeni dünyada hangi kuralların geçerli olacağını göreceğiz. Bütün bu süreç içerisinde Cumhurbaşkanımız yürüttüğü güçlü diplomasi Türkiye'yi bu türbülansın içerisinde en güvenli şekilde tutmayı başarmıştır. Rusya Ukrayna savaşı daha da konuşulacaktır çünkü bundan sonraki dünyanın nasıl şekilleneceği bu savaşa bağlıdır.

Avrupa'dakilere NATO içerisindeki misyonumuz sık sık takdir ettiklerini söylüyorlar ama Türkiye'nin AB üyesi olması konusunda sessiz kalıyorlar.

Dünyanın barış için yeni bir yazılıma ihtiyacı var, aksi takdirde barışın korunmasının mümkün olmadığı görülmüştür. Tahıl kriziyle birlikte ülkelerin kıtlık yaşaması Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından engellenmiştir. Önümüzdeki dönemde artık yeni bir soğuk savaşın başladığı ve dünyanın yeni meydan okumalar karşısında yeni stratejiler geliştirmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin en doğru yerde olduğunu görüyorsunuz.

Yunanistan, geçtiğimiz yıl Türkiye'yi sabote etmekle geçirdi. KKTC'nin gözlemci üye olarak Türk Devletleri Teşkilatında yer alması çok önemli bir gelişmedir.

2023 bütçesi onaylandı, hükümetlerimiz ortaya koyduğu bütçelerle ülkemizin kalkınmasına yönelik olarak vizyon belgeleri üretmiştir. Ülkeye çağ atlatan bir vizyon belgesi daha kabul edildi. Bu seneki Dünya Kupası çerçevesindeki tartışmalarda ön yargıları gösterdi. Biz İslam ülkesinde yapılmasının ayrımcılıklarla maruz kaldığını gördük.





FETÖ İLE MÜCADELE

Aralık ayı tabi FETÖ'nün Türkiye'ye yaptığı saldırılardan birinin yıl dönümü. Karşı karşıya kaldığımız devletimizin egemenliğine dönük en hain saldırılardan biriydi. Devletimizin bütünlüğü açısından FETÖ ile mücadelenin birinci sırada yer alması gerektiğini ifade etmek isterim.

Türk Devletleri Teşkilatında ortaya çıkan dinamizm birçok alana etki ettiği gibi enerji alanında bir takım etkiler vermeye başlıyor. Türkiye enerji alanında büyük bir oyuncu oldu.

Biz etrafımızda herkesin barış içerisinde olmasını istiyoruz. Milli teknoloji hamlesinin meyveleri tüm süreçlere katkı sağlıyor. Kızılelma'nın uçuşu Türkiye'nin savunma gücüne büyük katkı sağlayacak. Mavi vatanımızın korunmasında Kızılelma'nın yolu son derece büyük olacaktır.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN GERİLİMİ

İki tane kaygı veren durum yaşandı. Bir tanesi Azerbaycan-Ermenistan arasında Laçin koridorunda ortaya çıkan gerilim. Aşırılık yanlısı Ermeniler provokasyonlar gerçekleştiriyorlar. Ermenistan'ın bölgede provokasyonlardan uzak durması gerektiğini herkese telkin etmesi gerekiyor.

Bir de Kosova yönetimin aldığı bir karar var. Seçime gidilmesi gereken bir durum oldu.

Bosna Hersek sıkıntılı bir dönemden geçiyor. AB, burada vizyon çerçevesinde hareket etmedi. AB'nin Balkanlar'da barışa destek veren bir yaklaşım üretmesi gerekir. Balkanlardaki barışa en çok destek veren ülke Türkiye'dir. Balkanlarla bizim ilişkimiz organik bir ilişkidir. Balkanlar ile ilişkimizi kimse sorgulayamaz. Türkiye'nin yaklaşımlarına herkesin destek vermesi gerektiğini söylüyoruz.

ASGARİ ÜCRET

Öncelikle hayırlı olsun. Tabii farklı değerlendirmeler olabilir. Cumhurbaşkanımız ihtiyaç duyulursa yeni bir düzenlemenin de yapılacağını ifade etti. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum.

EYT DÜZENLEMESİ

Araya yılbaşı tatili giriyor. Ama bugün itibarıyla Meclis'e sunulacak.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSTİSMAR

6 yaşındayken bir çocuğun uğradığı bu tecavüz, insalık vicdanında reddedilen asla ve asla affedilemeyecek bir suç. Kim olduğu hiç önemli değil, buna izin veren, buna göz yuman kim varsa hesap vermelidir. Bu çirkin eylemin mağduru olan kişinin korunması, mahkemenin hakşkatı ortaya çıkarması için sürecin takipçisi olacağız. Bu çirkinlikleri örtbas etmek isteyen kim varsa, bu mahkemenin elindeki delillere göre değerlendireceği bir şey. Bunların hepsinin hesap vermesi gerekir.

KILIÇDAROĞLU-İMAMOĞLU ÇEKİŞMESİ

Bir aile trajedisi ortaya çıktı, vahşet dehşet. Arabesk filme benzemeye başladı, apolitik ve garip bir tablo. Bir siyasi parti içerisinde bu kadar çok "Ben sana sahip çıkıyorum" gibi tavır ortaya koyuyorsan burada bir cari açık var bunu kapatmaya çalışıyorsun demek. Bir siyasi parti genel başkanının bir belediye başkanının miting çağrısını televizyondan duyması vahim. Son derece absürt bir tabloyla karşı karşıyayız.