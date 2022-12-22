AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrası konuşuyor

Son dakika haberi... AK Parti MKYK toplantısı sonrası, parti sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor.

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine dair basın toplantısı düzenliyor.

İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Rusya-Ukrayna savaşı Dünyadaki bir takım şeyleri köklü bir şekilde değiştirdi. Uluslararası toplumun kınamak dışında pek bir şey yapamadığı görüldü. Dünyanın diğer yerlerindeki çatışmalara sessiz kalanların, aslında bu sorundan kaçamayacağını gösterdi. Bu zihin yapısı Borrell'in söylediği söz. "Biz bir bahçe kurduk, bahçemizi sadece duvarlarla koruyamayız. Bahçıvanlarımızın bunu koruması lazım" dedi. Sadece Avrupa'nın refahını düşünenlerin bu yöntemlerinin hiç de sağlıklı olmayacağı ve her an bununla karşı karşıya kalacakları görüldü.

Pandemi döneminde ülkeler kendi ihtiyaçlarını karşılamak için bir takım cihazları saklamak gibi bir tavır sergilemişlerdi.

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