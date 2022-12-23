Asgari ücret 8 bin 506 lira

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısıyla 2023 yılının asgari ücretini açıkladı. Yapılan toplantılarda çalışan ve işveren taraflarının anlaşamadığını söyleyen Erdoğan, "Bize düşen görev, ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli, en sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır. Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne de işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları bir yükün bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz" dedi.

'ORTADA BIRAKAMAZDIK'

Taraflar arasında makul bir noktada uzlaşı sağlanabilmesi için samimi gayret sarf ettiklerini belirten Erdoğan, "Gönlümüz çalışan temsilcilerinin de bugün aramızda olmasını isterdi. Ancak taraflardan herhangi biri katılmadığı için hem çalışanların alacakları en az maaş düzeyini hem de buna endeksli pek çok geliri belirleyen asgari ücreti ortada bırakamazdık. Çalışma hayatından sosyal yardımlara, yatırımların teşvikinden sanayi ve tarım üretiminin desteklenmesine kadar her alanda bu gayretin izlerini ve neticelerini görmek mümkündür. Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin ek göstergelerinden sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine kadar pek çok talebini bu anlayışla çözüme kavuşturduk. 2023 yılı asgari ücret rakamını belirlerken aynı yaklaşımla hareket ettiğimizden kimsenin şüphesi bulunmasın. Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz" diye konuştu.

'DEVLETİN KÜFESİ SIRTIMIZDA'

Erdoğan, 2002 yılında asgari ücretin 184 lira olduğunu hatırlatarak, "Geçtiğimiz yıl içinde enflasyonda yaşanan yüksek artış bizi temmuz ayında yeni bir düzenlemeyle asgari ücreti 5 bin 500 liraya çıkartmaya yöneltmişti. Bütün bunları yaparken unutmayalım; sırtımızda bu devletin küfesi var. Altyapıyla üstyapıyla bu ülkede eğitimde, sağlıkta attığımız adımlar var. Bütün bunlarla beraber bu hesapları da ilmik ilmik dokuyarak yapıyoruz. Enflasyonu inşallah yıl ortasında yüzde 30'lu, yıl sonunda yüzde 20'li rakamlara indirmekte kararlıyız. Net asgari ücret 2023 yılında inşallah 8 bin 506 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Bu asgari ücretin öyle ki işverene yansıması olduğu gibi bize de yansıması var. Bütün bu yansımalarını düşünerek bu adımı attık. Böylece asgari ücrette geçtiğimiz yılın ocak ayına göre yüzde 94, temmuz ayına göre yüzde 55 oranında artış sağlanmış, yıllık ortalama artış oranı yüzde 70'in üzerinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımız ve işverenlerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

'ARA DÜZENLEME YAPMAKTAN KAÇINMAYIZ'

GEÇTİĞİMİZ yıl asgari ücrete bir ara düzenleme yapıldığını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Beklenmedik bir tabloyla karşılaşılması halinde geçen yıl olduğu gibi bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. Ülkemizde her kesim gibi işçilerimizin, emekçilerimizin, çalışanlarımızın gelir ve refah seviyelerini artırmış bir yönetim olarak bundan sonra da hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz. Biz milletimizle birlikte varız. Milletimiz için varız" diye konuştu.