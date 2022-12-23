Bakan Çavuşoğlu’ndan Bıllstrom’a tepki: İsveç FETÖ’cüler için cazibe merkezi

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bakanlıkta bir araya geldi. İkili, yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Yaptıkları mutabakat kapsamında İsveç'in attığı adımları ve verdiği mesajları not ettiklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Mevkidaşımın özellikle terör örgütü PYD/YPG ile aralarına mesafe koyan açıklamaları da önemliydi. Keza PKK iltisaklı bir şahsı ülkemize sınır dışı ettiler. Ancak özellikle terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması gibi bazı konularda somut bir gelişme yok. FETÖ'cü Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebinin İsveç'te Yargıtay tarafından reddedilmesi atmosferi ciddi şekilde zehirledi.

Terör iltisaklı şahısların sınır dışı edilmeleri konusunda üçlü ahitnameye uygun olarak ilave adımların atılması bizim en doğal beklentimiz, İsveç ve Finlandiya'nın da ahitnameden doğan yükümlülükleridir. Buna karşı FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor, faaliyetlerini devam ettiriyor. Hatta 'Oraya gidersek iade edilmeyiz, dolayısıyla rahatça yaşarız, işlediğimiz suçlardan dolayı da hesap vermeyiz' anlayışıyla İsveç'i cazip bir ülke olarak görmeye devam ediyorlar" diye konuştu.

'ADIM ATMAYA BAŞLADIK'

İsveçli Bakan Billström ise, İsveç'in sözlerini tutan bir ülke olduğunu belirtti. "Biz bu ahitnameyi son derece ciddi ele alıyoruz" diyen Billström, "Her paragrafla ilgili olarak adımlarımızı atmaya başladık ve bunu uygulamaya devam edeceğiz. Terörizm propagandası yapmayı suç haline getireceğiz. Terörizmin desteklenmesi ya da teşvik edilmesi artık suç teşkil edecek. Türkiye son derece önemli bir diplomatik temsile sahip. Bu konuda deneyiminizi öğrenmek istiyoruz" dedi.

YEMEN'E 37 BİN TON TAHIL GİTTİ

BAKAN Çavuşoğlu, dün Yemenli mevkidaşı Ahmed Awad Bin Mubarak ile de ortak basın toplantısı düzenledi. Ukrayna'dan gelen 37 bin ton tahılı Türkiye'de öğütüp un haline getirerek Yemen'e gönderdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Emniyet Genel Müdürlüğü de Yemen polisine eğitim veriyor" dedi.