Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Erzurum’da önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir - Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Biliyorsunuz, Erzurum Malazgirt'ten de önce 1048 yılında Anadolu'yu ebedi yurdumuz olan yolu açmıştır. Geçtiğimiz asırda milletimizin istiklalinini, binlerce şehidin omuzlarında yükselten yine bu şehirdir. Bu şehrin insanları, Kürdüyle, Türküyle her meşrepten insanla, Dadaş sıfatını bileklerini hakkı, yüreklerinin cesaretiyle kazanmıştır.

Şu ihtişam her şeyi çok açık ortaya koyuyor. Sadece bunu istemekle kalmıyor, gereğini yerine getirmeye devam ediyoruz.

Biz 20 yıldır her sözümü tutmuş, her projemizi inşa etmiş bir kadroyuz. Bizde hakikat var. Geçtiğimiz 20 yılda, asırlık demokrasi ve kalkınma adımlarına imza attık. Eser ve hizmet siyasetiyle, Erzurum'un da altyapı eksiklilerini giderdik. Şimdi biten projelerimizin resmi açılışlarını yapmak için Erzurum'a geldik.

İspir yolu, önemli ulaşım projelerinden biridir. 20 KM'lik bu yolu, 3 ayrı tünel ve 1 köprüyle bugün resmen hizmete açıyoruz. Erzurum'a bu yakışır. Güzergah üzerinde yaz kış güvenli araç trafiği işleyebilir.

İnşası süren, Kınık ve Dallıkavak tünellerinin bitmesiyle, bu projeyi tamamen tamamlayacağız.

Bugün, Tekvan, Çat ve Karayazı ilçelerimizi de doğal gazla buluşturuyoruz. Erzurum'un 20 ilçesinin 19'u doğal gazın rahatlığına kavuşuyor. Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemize bağlamak için çalışıyoruz. Karadeniz gazını milletimizin kullandıktan sonra verecek yeni müjdelerimiz olacak.