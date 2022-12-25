AK Partili Alpay Özalan: Meral Akşener, gelmiş geçmiş en büyük kadın düşmanı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afganistan'ın kadınlar için üniversite eğitimini yasaklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hangi rejim, din, aidiyet, mezhep, ideoloji ve hangi gerekçeyle olursa olsun; kadının bedeninin ve benliğinin çiğnendiği, sömürüldüğü bir düzen sorgulanmaya mahkûmdur" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK KADIN DÜŞMANI AKŞENER!"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Akşener'in kadınlar arasında ayrımcılık yaptığını vurgulamak için Akşener'in Türkiye'deki kadınlara tutumuyla ilgili örnekleri sosyal medya hesabından paylaşarak eleştirilerini sıraladı. Özalan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meral Akşener, utanmadan kadınlarla ilgili ahkâm kesiyor. 28 Şubat'ta başörtülü kadınlara zulmetti. Şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'ı koruyup kolladı. Şehit anneleri yerine Demirtaş'la kahvaltı peşinde koştu! Gelmiş geçmiş en büyük kadın düşmanısınız Meral Akşener!" dedi.