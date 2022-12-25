  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem AK Partili Alpay Özalan: Meral Akşener, gelmiş geçmiş en büyük kadın düşmanı

AK Partili Alpay Özalan: Meral Akşener, gelmiş geçmiş en büyük kadın düşmanı

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Afganistan’daki kadınlarla ilgili açıklaması sonrasında Akşener’in Türkiye’deki kadınlara tutumuyla ilgili örnekleri sosyal medyadan paylaşarak Akşener'i eleştirdi. Özalan “Meral Akşener, utanmadan kadınlarla ilgili ahkâm kesiyor. 28 Şubat'ta başörtülü kadınlara zulmetti. Şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'ı koruyup kolladı. Şehit anneleri yerine Demirtaş'la kahvaltı peşinde koştu! Gelmiş geçmiş en büyük kadın düşmanısınız Meral Akşener!” dedi

25.12.2022, 17:45

AK Partili Alpay Özalan: Meral Akşener, gelmiş geçmiş en büyük kadın düşmanı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afganistan'ın kadınlar için üniversite eğitimini yasaklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hangi rejim, din, aidiyet, mezhep, ideoloji ve hangi gerekçeyle olursa olsun; kadının bedeninin ve benliğinin çiğnendiği, sömürüldüğü bir düzen sorgulanmaya mahkûmdur" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK KADIN DÜŞMANI AKŞENER!"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Akşener'in kadınlar arasında ayrımcılık yaptığını vurgulamak için Akşener'in Türkiye'deki kadınlara tutumuyla ilgili örnekleri sosyal medya hesabından paylaşarak eleştirilerini sıraladı. Özalan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meral Akşener, utanmadan kadınlarla ilgili ahkâm kesiyor. 28 Şubat'ta başörtülü kadınlara zulmetti. Şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'ı koruyup kolladı. Şehit anneleri yerine Demirtaş'la kahvaltı peşinde koştu! Gelmiş geçmiş en büyük kadın düşmanısınız Meral Akşener!" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA