Başkan Erdoğan Erzurum’dan muhalefete sert tepki gösterdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Konuşmasına vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, Erzurum'la kucaklaşmanın bahtiyarlığı içinde olduğunu söyledi. İspir-Rize yolunun Karadeniz ile Erzurum'u bağlayan önemli ulaşım projelerinden biri olduğunun altını çizen Erdoğan, "Yaklaşık 20 kilometrelik bu yolu, üzerindeki toplam uzunluğu 1,5 kilometreye yaklaşan 3 ayrı tünelle ve bir köprüyle açıyoruz. Kırık ve Dallıkavak tünellerinin bitmesiyle ülkemiz için de hayati önem taşıyan bu projeyi tümüyle tamamlayacağız" dedi.

'BİZ HERKESLE KAPIŞIRIZ'

Türkiye ne zaman bir atılım içine girse önüne hep tuzaklar kurulduğunu söyleyen Erdoğan, "Bizim hükümetlerimiz döneminde de vesayetle, terörle, darbeyle defalarca önümüz kesilmek istenmiştir. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle tüm bu badireleri atlatarak ülkemizi bugünlere getirdik. Şimdi birileri çıkmış bizimle eser, hizmet siyasetinde beceremedikleri rekabeti istismar, yalan ve iftira üzerinde seçim yarışına çevirmek istiyor. Hep söylediğimiz gibi siyaset meydanı er meydanıdır. Biz bu meydanda herkesle kapışmaya varız. Ama meydan er meydanı olacak, karşımıza çıkanlar da er olacak. Er olacak ki bu kapışmadan ülkenin ve milletin hayrına neticeler doğsun. Siyasi müktesepleri darbecilere, vesayetçilerde, içerde ve dışarda arkası karanlık odaklara dayanarak iktidar yolu aramaktan ibaret olanlarla mertçe bir yarış yapılamıyor" diye konuştu.

'ESKİYE DÖNDÜRECEKLER'

Muhalefetin geçmişte yaptıklarından da bahseden Başkan Erdoğan, "Şimdi önümüzdeki seçimler için kurulan fiskos masasında aylardır ne sinsi kirli pazarlıklar yapıyorlar. Amaç ne, Erdoğan'ı, onun şahsında Cumhur İttifakı'nı devirmek. Peki yerine ne koyacaklar? Belli değil! Söyledikleri tek şey bizim yaptıklarımızı yıkacaklar, her şeyi eskiye döndürecekler. Bunun için yurt dışına gidip ekonomiyi tefecilere teslim etme sözü verdiler. Terör örgütlerinin uzantılarıyla masa altında el sıkışıp güvenliği onlara teslim etme sözü verdiler. Küresel savaş baronlarına savunma sanayimizi çökertme sözü verdiler. Ülkemizin yükselen siyasi ve diplomatik gücüne göz dikenlere geri çekilme, yeniden içe kapanma sözü verdiler. Kim ne istiyorsa onu verme sözüyle Türkiye'nin 20 yılını tarihten silme taahhüdü, silme karşılığında iktidar istediler. Birileri kendilerine başka ülkelerde bir gelecek hayal edebilir. Ama bu halkın helal süt emmiş hiçbir ferdi ne herhangi bir terör örgütü için ne sapkın ideoloji için ne herhangi bir heves için ülkesini satmaz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, ardından Erzurum'da yapımı tamamlanan kamu ve özel sektör yatırımlarının toplu açılışını yaptı.

KARADENİZ GAZINDA YENİ MÜJDE

ERZURUM'DA yaptıkları doğalgaz yatırımlarının yaklaşık 4 milyar lirayı geçtiğini belirten Erdoğan, yeni bir müjde vereceklerini de kaydetti. Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı, milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Aynı şekilde Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak" dedi.