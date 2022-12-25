Erzurum’da gençlerle buluşma! Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar

CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da katıldığı programların ardından şehrin gençleriyle buluştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Erzurumlular, sevgili genç kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Eser ve hizmetlerin Erzurum'a hayırlı olmasını diliyorum.

Resmi rakamları aldım. Erzurum mitingine katılım 100 bin. Sizlerle gurur duyuyoruz. Asıl gurur paylaşımını seçim akşamı yapacağız.

Birileri FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemeye gitti. Biz gittiğimiz şehirlerde kardeşlerimizin sofralarına misafir olduk.

'TÜRKİYE YÜZYILI' VURGUSU

Türkiye'nin muazzam bir gençliği var. Ufku geniş bir gençliğimiz var. Türkiye'nin 'ben varım' diyen gençliği burada. Bu gençlik farklı. Gençler bizim aydınlık yarınlarımızın teminatı. Bu salonda adım adım 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek mimarlar da var.

Üniversite sayımızı 76'dan 208'e yükselterek 81 ilimize üniversite açtık. Artık Iğdır'daki genç okumak için İstanbul'a gitmiyor. Üniversite öğrencisine 1250 TL, Yüksek Lisans öğrencisine 2500 TL, Doktora öğrencisine 3750 TL burs ve kredi vereceğiz.

Öğrencilerimiz için tarihi nitelikte pek çok adım attık. Bundan sonra da gençler için çalışmaya devam edeceğ.z.

Bir hafta sonra 2023'ü karşılayacağız. 2023 sıradan bir yıldan öte semboldür. 2023 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun başlangıç noktası olacak.

Birkaç ay sonra Togg'un Oltu Siyahını yollarımızda görmeye başlayacağız.

Donanmanın en büyük gemisi Anadolu'yu gelecek sene kullanıma sunuyoruz. Kızılelma'nın seri üretimi başlıyor, milli muharip uçağımızı hangardan çıkarıyoruz.

Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazı 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız.

Amerika ile görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sanan cahiller başta olmak üzere, Türkiye'yi hafife alanlara son 20 yılda nereye geldiğimizi göstereceğiz.

Birileri Suriye'nin kuzeyine gidip oralarda turistik seyahat yapacaklarmış, onlar terörle böyle mücadele ediyor biz inlerine girerek ediyoruz, farkımız bu

Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağından istifade etmek yerine yabancı ekonomi komiserlerinden medet umanlara bu ülkenin gerçek potansiyelini ispat edeceğiz

Ülkemiz ya sabah-akşam kavga eden 6'lı masanın insafına kalacak ya da geleceğe yürüyecek. Bu garip birliktelikten ülkeye hiçbir hayır gelmez.

(Altılı masa) Her türlü ayak oyununun çevrildiği, fitne, fesadın kol gezdiği bu garip birliktelikten ülkeye ve gençlere hayır gelmeyeceği anlaşılmıştır

(Altılı masa) Şayet solukları yetip ayakta kalabilirlerse 2023 seçimleri, eski Türkiye bakiyesi bu arkaik ekibin siyasetten silinmesine vesile olacaktır.

2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanacak, sandıktan kimin çıkacağının kararını en çok da bu gençlerimiz verecek.