NATO Yunanistan’ın bu şımarıklığına dur demeli

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda 2022 yılını değerlendirdi. Akar, küresel ve bölgesel düzeyde gelişmelerin hızlandığı, artan risk, tehdit ve tehlikelere bağlı olarak güvenlik kaygılarının en üst seviyeye çıktığı dönemden geçildiğini belirtti. Akar, hassas süreçte Türkiye'nin tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini, proaktif davranarak savunma ve güvenlikle ilgili her türlü tedbiri almaya gayret gösterdiğini aktardı.

YANLIŞLARINDAN DÖNMELİLER

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alanda kurduğu çok boyutlu ilişkilerle Türkiye'nin özne haline geldiğini vurgulayan Bakan Akar, ülkenin etki alanının 3 kıta, ilgi alanının ise bütün dünya olduğunu belirtti.

EGE ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de değerlendiren Bakan Akar, Türkiye'nin tüm iyi niyetli ve samimi yaklaşımlarına rağmen Yunanistan'ın gerginliği tırmandırıcı tahriklere, saldırgan eylem ve söylemler ile hukuk tanımaz tutumuna devam ettiğini kaydetti. Akar, "Yunanistan, planlı NATO tatbikatında görev yapan uçaklarımızı, önceden tüm müttefiklere bildirilmesine rağmen, son bir hafta içinde 2 kez taciz etmiştir. NATO'nun da bu şımarıklığa artık 'Dur' demesinin zamanı gelmiştir. Yunanistan'ın yaptığı her türlü haksız, hukuksuz eyleme diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık bugüne kadar verilmiştir, bundan sonra da verilecektir" ifadelerini kullandı.

BAKAN Akar, garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

'TERÖRİSTLERE MÜSAMAHA GÖSTERMEMİZİ BEKLEMEYİN'

BU yıl toplam 37 bin 285 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Bakan Akar, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonlarla Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenilen terör koridorunun engellendiğini söyledi. Hulusi Akar, "Bölgeyi istikrarsızlığa, huzursuzluğa, kaosa sürükleyen ülkeler başta olmak üzere hiç kimse bizden sınırımızın dibinde yuvalanan terör unsurlarına müsamaha göstermemizi beklemesin. TSK, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için uygun yer ve zamanda gerekli her türlü tedbiri bugüne kadar almıştır, alacaktır" diye konuştu.