Türkiye Yüzyılı’nda yüz akı projeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle son 20 yılda Türk savunma sanayinde parmak ısırtan gelişmeler yaşandı. Özellikle insansız teknolojilerde marka haline gelen Türkiye'nin Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirdiği projelerle birçok ilk yaşanacak. 2023'te Milli Muharip Uçak'tan(MMU) PİRİ REİS denizaltısına; insansız savaş uçağı Kızılelma'dan İMECE yer gözlem uydusuna yerli ve milli ürünlerde kritik gelişmeler olacak. Önümüzdeki yıl, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü olan 18 Mart'ta hangardan çıkacak HÜRJET ve ATAK-2 ilk kez göklerle buluşacak.

KIZILELMA'DA SERİ ÜRETİM

2023 TUSAŞ'ın ana yüklenici olduğu MMU projesi için kritik bir eşik olacak. Sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçı olan MMU, 18 Mart'ta hangardan çıkacak. 2025'te ilk uçuşu gerçekleştirilecek olan MMU, test ve kalifikasyon süreçlerinin ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacak. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, 2023'te seri üretime geçecek. GÖKBEY helikopteri, yerli motorla ilk kez önümüzdeki yıl ortasında uçacak. Jet Eğitim Uçağı HÜRJET ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ATAK-2 ilk uçuşu gerçekleştirilecek. Bayraktar TB3 SİHA, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG ANADOLU'ya konuşlandırılacak. Roketsan ve STM yapımı Mini İHA kategorisinde dolanan mühimmat Alpagut ilk atışı yapılacak, STM yapımı Alpagu envantere alınacak.

MAVİ VATAN'A KALKAN

STM ana yükleniciliğinde İstanbul Tersane Komutanlığı tarafından üretilen "İ" sınıfı fırkateynlerin ilki İSTANBUL geçtiğimiz yıl denize indirildi. Milli fırkateyn İstanbul, önümüzdeki yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi DERYA da önümüzdeki yıl teslim edilecek. DERYA, ANADOLU'nun ardından Türk Deniz Kuvvetleri'nin, uzunluk kriterine göre en büyük ikinci gemisi olacak. 2021'de de denize indirilen Yeni Tip Denizaltılarımızın ilki PİRİ REİS de 2023'te hizmete girecek. İlk testinde HİSAR füzesi başarıyla ateşleyen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS, 2023'te İstanbul fırkateynine entegre edilerek envantere alınacak.

İMECE'DE GERİ SAYIM BAŞLADI

MİLLİ ve yerli üretim Düşük Gürültülü Yükselteç modülüne uzayda tarihçe kazandırılıp, gemilerin konum ve rota bilgilerini sağlayacak KILIÇSAT Küp Uydu uzaya fırlatılacak. Yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE önümüzdeki yılın başında, TÜRKSAT 6A da yıl ortalarında uzaya fırlatılacak.

FÜZE SİSTEMLERİ DE GELİYOR

"KÖTÜ komşu ev sahibi yapar" sözünün ete kemiğe bürünmüş hali olan Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER de önümüzdeki yıl envantere girecek. İki adet Altay tankı TSK'ya teslim edilecek. Roketsan tarafından geliştirilen KARAOK Anti-Tank Füzesinin seri üretimi başlayacak. Bozdoğan görüş içi ve Gökdoğan görüş ötesi füzelerinin ilk teslimatları yapılacak.

HÜRJET HANGARDAN ÇIKTI

Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in dayanım ve uçuş testlerinde kullanılacak prototiplerinin üretiminde sona gelindi. Dayanım testinde kullanılacak prototip hangardan çıktı, uçuş yapacak prototiple yakın zamanda yer testlerine başlanacak