2022’de 119 bin 817 göçmen sınır dışı edildi! ‘Sınır dışı’larda Avrupa’nın üzerindeyiz

GÖÇ İdaresi Başkanlığı, 2022 yılında 274 bin 311 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişinin engellendiğini ve sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 119 bin 817'ye ulaştığını duyurdu. Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda; Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca düzensiz göçle mücadelenin 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, "Tüm uyruklarla birlikte yılbaşından bu yana 119 bin 817 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir. Böylece henüz yıl tamamlanmadan ülkemiz tarihindeki en yüksek sınır dışı sayısına ulaşılmıştır. Sınır dışı sayısı, geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında ise yüzde 159 artış göstermiştir. Yine geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısı, Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 236, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 22 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 167 artmıştır" denildi.

'GÖÇ BASKISI ALTINDAYIZ'

2016 yılından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 445 bin 326'ya ulaştığı belirtilen açıklamada, "Son yıllarda yoğun bir düzensiz göç baskısı altında olan ülkemiz, Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirmektedir. 2022 yılında ise tüm Avrupa ülkelerinin sınır dışı ettiği düzensiz göçmen sayısı Eylül ayı sonu itibariyle 53 bin 885 olarak açıklanmıştır" ifadelerine yer verildi.