5 milyon öğrenciye yemek

ÜCRETSİZ yemekten faydalanan öğrenci sayısının 1.8 milyona çıkarıldığını hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayıyı eğitim öğretim yılının ikinci yarısından itibaren 5 milyona çıkaracağız. Böylece eğitimde fırsat eşitliğinin artırılmasında somut bir adım daha atılacak" ifadesini kullandı. Özer, yazılı açıklamasında 3 Aralık 2021'de 'temel eğitimde fırsat eşitliği', 'mesleki eğitimin iyileştirilmesi' ve 'öğretmenlerin mesleki gelişimi' temaları ile toplanan 20. Milli Eğitim Şurası'nda büyük çoğunluğu oybirliğiyle 128 tavsiye kararı alındığını anımsattı. Öğrencilere ücretsiz yemek verilmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyleyen Özer, "1980'lerden beri pansiyonlarda kalan öğrencilere verilen ücretsiz yemek hizmetinin son 20 yılda kapsamı genişletiliyor. Şura kararı çerçevesinde öğrencilere ücretsiz öğle yemeği çalışmalarımıza hız verdik" dedi.

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