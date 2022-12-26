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Haberler Gündem Başkan Erdoğan müjdeleri açıklıyor

Başkan Erdoğan müjdeleri açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 2022 yılının son kabine toplantısı tamamlandı. Milyonlarca insanın merakla bekledikleri müjdeleri açıklamak için kameralar karşısına geçen Başkan Erdoğan, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

26.12.2022, 19:29 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022, 19:45

Başkan Erdoğan müjdeleri açıklıyor
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda alınan kararları açıklıyor. Masadaki en önemli başlıklar arasında EYT, memur ve emekli zammı, Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi, Suriye'ye olası harekat gibi konular yer alıyordu. Erdoğan, Kabine Toplantısında alınan kararları açıklamak için ulusa sesleniş konuşması yapıyor.

CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Birazdan doğalgazdaki yeni müjdeleri paylaşacağız. Asgari ücret 8507 olarak ilan ettik. Asgari ücret 2021'e göre 3 kat, yılbaşına göre 2 kat artmış oldu. Asgari ücrete verdiğimiz devlet katkısını da 250 liraya çıkardık. Yani 8 bin 507 liralık asgari ücretin 250 lirası işveren tarafından değil devletçe ödenecektir.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI

EYT'yi yılbaşından önce gündemden çıkaracağız. Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız.

ENFLASYONDA TEK HANE MESAJI

Amacımız 2024'te ülkemizi tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Ülkemizin tüm potansiyalini sonuna kadar kullanıyoruz. Bu arada girdi maliyetlerin üstünde artış yapan fırsatçılarlar mücadelemize devam edeceğiz.

FIRSATÇILARA ÇOK SERT TEPKİ

Fırsatçılar bizim gözümüzde yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içerisinde olduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzedelerdir, ahlaksızlardır, namussuzlardır. Milletimin her ferdinin bu fırsatçılara hak ettikleri dersi vermelerini bekliyorum.

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