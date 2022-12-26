Başkan Erdoğan müjdeleri açıklıyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Birazdan doğalgazdaki yeni müjdeleri paylaşacağız. Asgari ücret 8507 olarak ilan ettik. Asgari ücret 2021'e göre 3 kat, yılbaşına göre 2 kat artmış oldu. Asgari ücrete verdiğimiz devlet katkısını da 250 liraya çıkardık. Yani 8 bin 507 liralık asgari ücretin 250 lirası işveren tarafından değil devletçe ödenecektir.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI

EYT'yi yılbaşından önce gündemden çıkaracağız. Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız.

ENFLASYONDA TEK HANE MESAJI

Amacımız 2024'te ülkemizi tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Ülkemizin tüm potansiyalini sonuna kadar kullanıyoruz. Bu arada girdi maliyetlerin üstünde artış yapan fırsatçılarlar mücadelemize devam edeceğiz.

FIRSATÇILARA ÇOK SERT TEPKİ

Fırsatçılar bizim gözümüzde yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içerisinde olduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzedelerdir, ahlaksızlardır, namussuzlardır. Milletimin her ferdinin bu fırsatçılara hak ettikleri dersi vermelerini bekliyorum.