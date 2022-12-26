Kabine’nin gündeminde EYT var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanması beklenen Kabine Toplantısı'nda yeni müjdeler bekleniyor. Ekonomiden, dış politikaya kadar ülke gündemine dair önemli kararların alınacağı Kabine toplantısında emekli ve memur maaşlarına zam ve EYT konusunu ele alınacak. EYT'de yaş seçeneklerinin bütçeye etkisi ve düzenlemenin Meclis takvimi detaylı olarak değerlendirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, EYT konusunda Kabine'ye detaylı bir sunum yapması bekleniyor. Sosyal yardımlarla ilgili son durum ve başarı teşvik programı hazırlıkları hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın da bir sunum yapması bekleniyor.



KARADENİZ GAZINDA DETAYLAR

Enflasyon ve zincir marketlerin fahiş zamları da toplantıda masaya yatırılacak. Toplantıda terörle mücadele, yürütülen operasyonlar ve olası kara harekâtı ile ilgili konu başladıkları da ele alınacak. Başkan Erdoğan'ın, önceki gün Erzurum toplu açılış programında sinyalini verdiği Karadeniz gazı ile ilgili detayları da bugün Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında paylaşacağı öngörülüyor. Cumhur İttifakı tarafından 336 imzayla birlikte Meclis Başkanlığı'na sunulan başörtüsü serbestisine güvence için verilen Anayasa değişikliği kanun teklifi de değerlendirilecek. Düzenlemenin takviminin de değerlendirmesi toplantının gündemde olacak.

DİĞER