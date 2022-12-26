Yeni müjde ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan’ın yapacağı açıklamada

Türkiye bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı yeni müjdeye kilitlendi. Cumartesi günü Erzurum'da yaptığı konuşmada, 'Pazartesi Karadeniz gazı ile ilgili yeni bir müjde açıklayacağım' diyen Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yapacağı ulusa sesleniş konuşmasında detayları açıklaması bekleniyor. Daha önce 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedilen Sakarya Gaz Sahası'nda yeni keşiflerin gerçekleştiği ve rezerv miktarının arttığı iddia ediliyor.

TÜRKİYE'YE 'KARADENİZ'DEN YENİ MÜJDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız Cumartesi günü Erzurum'a gitti. Erdoğan, burada vatandaşlarla hasret giderdi, gençlerle buluştu. Erzurum'da dolu dolu geçen programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan heyecanlandıran bir de açıklama yaptı.

Erdoğan, Karadeniz gazında yeni bir müjde duyuracağını, açıklamanın da pazartesi günü bizzat kendisi tarafından yapılacağını söyledi.

Erdoğan, "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

KABİNE TOPLANTISI'NDA SON BİLGİLERİ ALACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Karadeniz Gaz Sahası'ndaki çalışmalar ile ilgili son bilgileri alacak. Karadeniz gazının saha bağlantılarında gelinen durumu da dinleyecek olan Başkan Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında büyük müjdeyi açıklayacak.

KARADENİZ GAZINDA YENİ REZERV Mİ KEŞFEDİLDİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünü işaret ederek, 'Yeni bir müjdeyi paylaşacağım' demesinin ardından bu müjdenin ne olduğu merak ediliyor.

Edinilen bilgilere göre; Sakarya Gaz Sahası'nda yapılan çalışmalarda yeni doğal gaz rezervi keşfedildi. Bu keşifin birden fazla kuyuda olduğu da iddia ediliyor.

540 MİLYAR METREKÜP BULUNMUŞTU

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak döneminde başlayan Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki gaz aramaları, bugün de hız kesmeden sürüyor. Albayrak döneminde filoya katılan yerli ve milli sondaj gemilerinden Fatih, Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'nda yaptığı çalışmada Türkali1 ve Türkali2 kuyularında 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedilmişti. Türkiye, bu bölgede çalışmalarını daha da yoğunlaştırırken, bir yandan da Doğu Akdeniz'de büyük keşifler için çaba harcıyor.

KARADENİZ GAZI MART 2023'TE EVLERDE KULLANILACAK

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğal gazın anakaraya bağlanması için çalışmalar hızla sürüyor. Gazın karaya çıkması için son aşamaya gelinirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, gazın mart ayında evlerin kullanımına sunulacağını söyledi.