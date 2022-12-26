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Haberler Gündem Yılın son Kabine toplantısı başladı! Gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamasında | Masada EYT, Karadeniz'de doğal gaz, memur ve emekli zammı var

Yılın son Kabine toplantısı başladı! Gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamasında | Masada EYT, Karadeniz'de doğal gaz, memur ve emekli zammı var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2022 yılının son Kabine toplantısı başladı. 2022 yılının 24'üncü kabine toplantısında gündemin ana başlıkları, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milli sisteme bağlanması için yürütülen çalışmalar, memur ve emekli zammı ve EYT düzenlemesi olacak

26.12.2022, 16:10 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022, 16:19

Yılın son Kabine toplantısı başladı! Gözler Başkan Erdoğan’ın açıklamasında | Masada EYT, Karadeniz’de doğal gaz, memur ve emekli zammı var

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak 2022 yılının 24'üncü ve son kabine toplantısında masada yoğun bir gündem var.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Toplantıda, kısa süre içinde Meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalarda gelinen aşama da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak.

Erzurum'da dün yaptığı açıklamada "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız." diyen Erdoğan'ın kabine sonrası millete sesleniş konuşmasında alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda ayrıca 2022 yılına ilişkin genel değerlendirmenin yanı sıra yeni yılda başta ekonomi, dış politika ve terörle mücadele olmak üzere birçok alanda yapılacak çalışmalar ve Meclis'te bunlara ilişkin atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

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