Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Muayenehane hekimleri ile ilgili çalışma 7 Ocak’tan önce ilan edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, muayenehane hekimlerinin taleplerini gerçekleştirdikleri toplantılarda karşılıklı ele alarak kamunun ihtiyacını belirlediklerini söyledi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;

"Muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek."

Bakanlığın Özel Hastaneler Yönetmeliğinde bazı değişiklikleri içeren düzenlemeleri 6 Ekim'de Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Muayenehane hekimleri, getirilen düzenlemelerin özel hastanede görev yapmalarının sınırlanmasına neden olacağını belirterek, yeni bir çalışma yapılması talebinde bulunmuştu.

ECZANELERDE İLAÇ SIKINTISI

Öte yandan alınan son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kur güncellemesi sonrasında piyasada bulunan 7 bin kalem ilaç içinde az bulunan 950 ilacın 154'e kadar düştüğünü açıkladı. Koca, "Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale döneceğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.