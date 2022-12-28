Başkan Erdoğan EYT kararını açıkladı

Külliye'deki EYT toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT açıklaması ile yaş sınırı korusu yanıt buldu:

İşte o açıklamalar...

YT olarak bilinen bu düzenleme kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemini, makul bir seviyeye getirilmesi hususunda çok önemli reformlara imza atmış bir hükümetiz.

Ülke ekonomisinin üzerine yük bindirmemek için uzunca bir süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık. Devlet için büyük bir fedakarlık olan bu düzenleme ile artık sistemi yerli yerine oturtmuş olacağız.

Ülke ekonomisinin üzerine kaldıramayacağı yükler bindirmemek için bu düzenlemeye sıcak bakmadık. Büyüyen, gelişen kalkınan Türkiye'nin imkânlarının elverdiğini gördüğümüzde ilgili kurumlara talimat vererek çalışmaları başlattık. Geçtiğimiz hafta duyurduğumuz asgari ücret rakamı da bu iradenin tezahürüdür.

Prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaptığımız yaş bekliyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesinde herhangi bir yaş şartı olmayacak.

DÜZENLEMEYİ BEKLEYEN 5,7 MİLYON EYT'Lİ VAR

Daha önce yaklaşık 4 milyon kişiyi kapsadığı belirtilen EYT düzenlemesinde kapsam genişledi. Yeni başvurular ve verilerin toplanarak elektronik ortama taşınması sonrası EYT yasasının 5,7 milyon kişiyi kapsayacağı açıklandı.

EYT'de yaş şartı kaldırıldığında bugün itibarıyla prim ve sigortalılık süresini tamamlamış 1,9 milyon kişi bulunuyor. Daha açık ifade ile eğer EYT düzenlemesi içerisinde yaş sınırı gelmezse yasa çıktığı ilk anda emeklilik hakkı elde edecek kişi sayısı 2 milyon civarında olacak.

Bu kişilerin 746 bini SSK'lı, 480 bini Bağ-Kur'lu, 400 bini memur ve 274 bini işsiz durumda bulunuyor.

EYT YAŞ ŞARTI, YAŞ SINIRI OLACAK MI?

"EYT'de yaş şartı olacak mı" sorusunun cevabını Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek. Yaş şartı bir kenara bırakıldığında EYT yasası ile emekli olmak için artık kesinleşen 3 madde bulunuyor.

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişinin olması

Prim gününün tamam olması

Sigortalılık süresinin dolmuş olması