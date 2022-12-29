EYT düğümü çözüldü

Türkiye'de 1999 ve öncesi çalışma hayatına başlayan ve emeklilik konusunda yaşa takılanların bu sıkıntısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle son buldu. Ankara'da yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı.

'YÖNETİLEBİLİR SİSTEM'

Sosyal güvenlik sisteminin makul seviyeye getirilmesi konusunda çok fazla adım atmış bir ülke olduklarını dile getiren Erdoğan, "Kamu bütçesinde büyük yük bindiren sosyal güvenlik sistemimizi yönetilebilir bir hale getirilmesi için çok çalıştık. Elbette her düzenleme beraberinde yeni tartışmaları getirdi. Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre emeklilikte primi doldurduğu halde yaşı bekleyen çalışanların talebidir. Prensip olarak çalıştığı dönemden daha uzun bir süre maaş almanın sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Ülke ekonomimize yük bindirmemek için uzunca süre buna sıcak bakmadık. 85 milyonun geleceğini düşündüğümüz için konuyu ölçüp biçmeden taahhüt altına girmek istemedik" diye konuştu.

İKİ ŞART BAZ ALINACAK

"Her konuda olduğu gibi bu düzenlemeyi de milletimiz için yapıyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Emekli olmak için prim günü, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenlemeyle ilk iki şartı baz alıyoruz. Her yıl istihdamına 1 milyon kişi ekleyen bir ülke olarak dengeyi korumayı başarıyoruz. 2 milyon 250 bin vatandaşımız da emekliliğe kavuşuyor. Herhangi bir yaş sınırı istenmeyecektir. Borçlanma işlemleri de zaten başlatıldı. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli" ifadelerini kullandı.

İŞVERENE KREDİ DESTEĞİ

Sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmaları da yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "Hemen emekli olmak istemeyenler için ayrı bir düzenleme hazırlıyoruz. İşveren için kredi desteği yapılacak. Her vatandaşımızın emeğine ihtiyacımız var. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için düzenleme getiriyoruz" açıklamasını yaptı.

DÜZENLEME KİMLERİ KAPSAYACAK?

EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar (EYT), 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanlara deniyor. Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl hizmet şartı ve 5000 prim gün sayısının tamamlanması da EYT şartları arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın verdiği müjdenin ardından, artık prim ve yılını dolduran, yaşı beklemeden emekli olabilecek.

'BEYİN GÖÇÜ TERSİNE DÖNÜYOR'

TÜBİTAK'IN bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkan sağlamak amacıyla verdiği "TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri"nin 2022 yılı değerlendirme çalışmaları sonuçlandı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın her yerindeki bilim insanlarımız için cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla ihdas ettiğimiz programlarla geri dönen araştırmacılarımız sayesinde bilim ekosistemimizi güçlendiriyor, beyin göçünü tersine çeviriyoruz" diye konuştu.

10 BİN ARAŞTIRMACI ÇALIŞTI

Erdoğan, milli araştırma kurumu olan TÜBİ- TAK'ın bilim ve teknoloji dünyasının değerli aktörü olarak pek çok başarılı çalışmaya imza attığını vurguladı. Beyin göçü meselesinin istismar edildiğini de vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizde bir kesim her konuyu istismar etmekte sınır tanımıyor. Bunlardan biri de beyin göçü. Genç beyinlerimizin kendilerini geliştirmek için yurt dışına çıkmasını desteklediğimizi belirtmek isterim. Bugün Çin'in başarısının en büyük sebeplerinden biri olarak yurt dışına okumaya giden gençlerinin oralarda kazandıkları tecrübeleriyle ülkelerine yaptıkları katkılar gösterilmektedir" dedi.

'TEKNOFEST KUSAGINA HER DAİM GÜVENİYORUZ'

ERDOĞAN, her daim TEKNOFEST kuşağına güvendiklerini belirterek, "Bilim insanlarımız ve gençlerimiz azimleriyle, öz güvenleriyle, başarılarıyla bize bu ümidi ziyadesiyle veriyor. Deneyap teknoloji atölyelerinde daha 8 yaşlarında, 9 yaşlarında yapay zeka, nesnelerin interneti, robotik projeleri geliştiren evlatlarımızı gördükçe bu inancımız güçleniyor. Yeni nesil yazılım okullarında kendilerini yetiştiren binlerce gencimiz sessiz sedasız yazılım dünyasındaki yerlerini alıyor. Teknoparklarda 2 kişi, 3 kişi bir araya gelerek, milyar dolarlık değerlemeye ulaşan, şirketler kuran parlak beyinlerle gurur duyuyoruz" dedi.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜN ADAYI ERDOĞAN

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Rusya-Ukrayna savaşının sonra ermesi için gösterdiği çabalar sebebiyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiklerini açıkladı. Şentop, "Meclis Başkanı olarak, bir milletvekili olarak Nobel Barış Ödülü alması için bir teşebbüsümüz var. Başka ülkelerin milletvekilleri de başvuru yapacaklar" dedi.