Soğukla nasıl başa çıkacaklarını göreceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin 2023'e müjdelerle girdiğini belirten Bahçeli, "Karadeniz'de keşfi yapılan toplam rezerv miktarının 710 milyar metreküpe ulaştığı netleşmiştir. Bu rezervin ekonomik değerinin 1 trilyon dolar olduğu ifade edilmiştir. Fatih sondaj gemimiz, Karadeniz'de enerji alanında muazzam fetihler yapmaktadır. Dünyada pek çok ülke artan maliyetler kapsamında enerji darboğazıyla boğuşurken, Türkiye bu alanda gücüne güç katmaktadır. Türkiye'miz enerjide hem terminal ülke hem de üretim üssü olarak sivrilmektedir. Bulunan doğalgaz rezervinin muhtemel sosyal, siyasi, ekonomik ve ticari etkisi şimdiden göz kamaştırmaktadır" diye konuştu.

'İFTİRA SAÇAN DİLLER'

BAHÇELİ, "Ucuz insan müsveddesi bazı siyasetçi ve gazetecilerin evlerinde kullandıkları doğalgazın bu kış kesilmesi, soğukla tanıştıklarında titreyen bedenlerinin iftira saçan dilleriyle nasıl bir uyum sağlayacağını görmek lazımdır. Doğalgaz keşfine itibar etmeyenlerin iliklerine kadar işleyen soğukla nasıl başa çıkacaklarını yakından görüp takip etmek milletimizin hakkıdır" dedi.