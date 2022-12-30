2023’te hedef en büyük 10 devlet arasına girmek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açıkladığı 'Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nda 2023 yılının Türkiye için kalkınma, verimlilik ve üretim yüzyılı olacağını söyledi. Geleceği inşa etmek için istikrarı tahkim ederek ülkemize eser ve hizmet kazandırmaya devam edileceğini söyleyen Başkan Erdoğan, ülkemizin en kısa sürede 1 trilyon dolar dış ticaret hacmine, 100 milyar dolar turizm gelirine kavuşturulacağını belirtti.

Ülkemizde, hayatı tüm unsurlarıyla kucaklayan ekosistemi güçlendirirken, dünyada da aynı yönde adımlar atılması için mücadele edileceğini belirten Başkan Erdoğan, üretim konusunda yerli ve milli, yenilikçi ve yeşil üretim ekonomisi anlayışıyla hareket edileceğini açıklayarak şunları söyledi: "Milli Teknoloji Hamlemizin desteğiyle, sanayiden tarıma her alanda dünyadaki rekabet gücümüzü artırıyoruz. İleri teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli, geniş pazarlı, istihdamı artıran doğru üretim alanlarını destekleyerek, Türkiye'yi en büyük küresel sanayi ve ticaret merkezlerinden biri haline getireceğiz."

TEKNOLOJİDEN SANATA

Yeşil kalkınma devrimine katkı verecek faaliyetlerinin, verimlilik ilkeleriyle daha da geliştirileceğini, küresel krizi fırsata dönüştürerek, ülkemizi asıl hedeflerine ulaştıracak yeni bir ekonomik ve sosyal kalkınma atılımını gerçekleştirmenin eşiğinde olduğumuzu dile getiren Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılını, gençlerimizi teknolojiden sanata, spordan çevreye kadar tüm alanlardaki beklentilerini karşılayarak yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılını, milli ve manevi değerlerimiz temelinde maziden atiye kurduğumuz köprüye, insani ve ahlaki sütunlarla tahkim ederek yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılını, ülkemizi siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri, diplomatik her alanda dünyanın en büyük 10 devleti arasına çıkartarak yükselteceğiz" diye konuştu.

SAĞLIK VADİSİ KURULACAK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi kapsamında tüm bakanlıklar ve kamu kuruluşları dev projelerini açıkladı. Sağlık alanında Türkiye'yi dünya markası yapacak adımlar atılacak. Kurulacak sağlık vadisinde Türkiye kendi ilaç ve tıbbi cihazlarını kendi üretecek. Bunlar aynı zamanda yurt dışına da ihraç edecek. Vadi 100 bin yeni istihdam da yaratacak. Türkiye dünyanın dört bir yanından hasta kabul eden bir merkeze dönüşürken kendi aşısını da üretecek. Şehir hastaneleri birleştirilip "Sağlık Akademisine" dönüştürülecek.

REFAH İÇİN 1.2 TRİLYON LİRA

2023 bütçesi sosyal denge ve adalet ayakları üzerine kuruldu. Önümüzdeki yıl refah katkısı 1 trilyon 200 milyar liraya ulaşacak. Sosyal harcamalar için 258.4 milyar lira bütçe öngörülürken, ödeme gücü olmayanların sağlık primi için 52.6 milyar lira, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşın aylıklarına 31.3 milyar lira, evde bakıma destek amacıyla 28.2 milyar lira, sosyal konut finansmanının desteklenmesi amacıyla 10 milyar lira destek sağlanacak. Tarımsal destek programları için 54 milyar lira aktarılacak. Reel kesim destekleri için bütçeden 145.4 milyar lira ayrılacak.