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Bakan Varank’tan 100 bin teknoloji girişimi müjdesi

30.12.2022

Bakan Varank’tan 100 bin teknoloji girişimi müjdesi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişiminin kurulacağını söyledi. Türkiye Yüzyılı'na iddialı ama bir o kadar da gerçekçi hedeflerle girdiklerini söyleyen Bakan Varank, "Girişimcilik ekosistemine yol gösterecek Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi'ni yayımladık. 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişiminin kurulmasını sağlayacağız. Yapay zekâ çözümlerini ekosistemin tamamına yaygınlaştıracağız. Yeni nesil TRUBA süper bilgisayarımızın yer alacağı yeni veri merkezini 2023 yılında Ankara'da açıyoruz. Böylece ülkemizde yapay zekâ alanında yapılacak çalışmalarda, kapasitemiz 5 kat artacak" dedi.

Varank, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önceleyen politikalarımızla Türkiye Yüzyılı'nı 'üretim ve katma-değer yüzyılı' yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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