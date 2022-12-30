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Başkan Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Bermudez ile görüştü

Başkan Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, çeşitli alanlarda Türkiye-Küba ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

30.12.2022, 18:17 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022, 18:25

Başkan Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Bermudez ile görüştü

Başkan Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, çeşitli alanlarda Türkiye-Küba ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasında ekonomi başta olmak üzere işbirliğinin tahkim edilmesine yönelik adımların atılmasına büyük önem atfettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak Küba Milli Günü ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini de iletti.

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