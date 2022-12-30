  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Brezilyalı futbolcu Pele için taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan Brezilyalı futbolcu Pele için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilyalı futbolcu Pele'nin vefatı nedeniyle sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında "Ailesine, taraftarlarına ve tüm sporculara başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

30.12.2022, 15:21

Başkan Erdoğan’dan Brezilyalı futbolcu Pele için taziye mesajı

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Pele'nin ölümü beni derinden üzdü. Efsanesi olduğu Brezilya halkının bu büyük acısını yürekten paylaşıyor; ailesine, taraftarlarına ve tüm sporculara başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA