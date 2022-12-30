Başkan Erdoğan’dan Brezilyalı futbolcu Pele için taziye mesajı

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Pele'nin ölümü beni derinden üzdü. Efsanesi olduğu Brezilya halkının bu büyük acısını yürekten paylaşıyor; ailesine, taraftarlarına ve tüm sporculara başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Estou profundamente triste com a morte de Pelé, um dos maiores nomes do futebol mundial. Compartilho de coração esta grande dor do povo brasileiro, do qual ele é uma lenda, e transmito nossas condolências à família, torcedores e a todos os esportistas. pic.twitter.com/2affXAOMBe — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 30, 2022