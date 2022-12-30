Ekonomide yüzde 5 büyüme gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin 100'üncü yılında bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağını belirterek, gelecek yıl yüzde 5 büyüme hedeflediklerini açıkladı. Oktay, "100'üncü yılın bütçesi, yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı bir yapıdadır. Ekonomimiz 2023 yılında da üretim ve talep yönüyle dengeli bir görünüm sergileyerek yine yüzde 5 oranında büyüyerek diğer ülkelerden olumlu yönde ayrışacak. 2023 yılı için 265 milyar dolarlık ihracat hedefinin aşılması için yeşil dönüşüm ve dijitalleşme gibi küresel ticaretteki yeni gelişmelerle uyumlu olarak çalışmalar proaktif bir şekilde sürdürülüyor. Turizm sektörünün güçlü performansı ile 2022 yılı sonunda seyahat gelirleri 37 milyar dolara ulaşarak salgın öncesi dönemin de üzerine çıkacak" dedi.

EĞİTİME 649.8 MİLYAR

Oktay milli eğitim bütçesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. 2023 yılında 435 milyar liraya çıktığını söyleyen Oktay, "Öğretmenler, uzman öğretmen olduklarında maaşlarında 2023 yılında yaklaşık 2 bin 250 lira, başöğretmen olduklarında yaklaşık 4 bin 500 lira artış olacak. Üniversite ve öğrenci sayısıyla birlikte üniversitelere ayrılan kaynak 134.7 milyar liraya çıkarıldı. Yükseköğretim de dâhil edildiğinde eğitim bütçesi gelecek yıl 649.8 milyar liraya yükseltiliyor. Böylece merkezi yönetim bütçesinden yüzde 14.5 ile en büyük pay eğitime ayrılıyor" dedi.

SAĞLIĞA 696.8 MİLYAR

Vatandaşın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması için merkezi yönetim bütçesinden Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 291.5 milyar lira, yükseköğretim kurumları sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine 15.5 milyar lira olmak üzere toplam 307 milyar lira kaynak ayrıldığını açıklayan Oktay, "Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları döner sermayeleri, SGK'ya yapılacak sağlık harcamaları da dikkate alındığında sağlık alanına ilişkin ayrılan toplam kaynağın 696.8 milyar liraya ulaştı.

İSTİHDAMA 100 MİLYAR YATIRIM

İSTİHDAM programı ödeneği yüzde 63.7 artışla 100 milyar 403 milyon lira seviyesine çıkarıldı. 2022 yılı genelinde yıl sonu itibarıyla istihdamdaki yıllık artış 1.9 milyona yaklaşarak işsizlik oranının yüzde 10.8'e gerilemesi, 2023 yılında da bu oranının yüzde 10.4'lere düşmesi hedefleniyor.

4.8 MİLYARLIK ELEKTRİK DESTEĞİ

EKONOMİK yoksunluk içinde olan çocukların aileleri yanında yetişmelerine imkân sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 5 milyar lira, yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında 4.8 milyar lira, engelli eğitim taşıma giderleri için 2.4 milyar lira, koruyucu aile uygulamasına da 713 milyon lira ayrılacak. Asgari ücretin vergi dışı tutulması için 300 milyar lira tutarında vergiden vazgeçildi.

BÜTÜN KESİMLERE SOSYAL KORUMA

ÖDEME gücü olmayan vatandaşın sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 52.6 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlılar, bakıma ihtiyacı olan engelliler, yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 31.3 milyar lira aktarılacak. Engellilerin evde bakımına destek amacıyla 28.2 milyar lira, sosyal konut finansmanının desteklenmesi için 10 milyar lira, aile destek programına da 7.5 milyar lira ödenek ayırıldı.

TARIMA 142.9 REEL KESİME 145.4 MİLYAR

TARIMA ayrılan ödenek 142.9 milyar lira oldu. Tarımsal destek programları için 54 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 40.4 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT'lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 48.5 milyar lira aktarılacak. Reel kesim destekleri için bütçeden 145.4 milyar lira olarak ayrıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu işveren prim ödemeleri için 68.1 milyar lira, tarımsal krediler sübvansiyon desteği olarak 21.6 milyar lira ayrıldı. Halk Bankası esnaf kredileri sübvansiyon desteği için 11 milyar lira, ihracat destekleri kapsamında 10.3 milyar lira, Eximbank sermaye artırımı için 6.8 milyar lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla kullandırılmak üzere teşvik ödemeleri kapsamında 6 milyar lira ödenek aktarılacak.

SAVUNMA VE GÜVENLİĞE 468.7 MİLYAR

SAVUNMA Sanayii Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dâhil edildiğinde savunma ve güvenlik sektörü için 2023 yılında 468.7 milyar lira ödenek öngörüldü. Büyükşehir ve diğer belediyeler ile il özel idarelerine ayrılan toplam kaynağı yüzde 49.1 artırarak 401.1 milyar liraya çıkarıldı

KARADENİZ GAZI GELİYOR

YERLİ ve milli imkânlarla Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz, 2023'ün ilk aylarında evlerde kullanıma sunulacak. Enerji sübvansiyonlarının 2023 yılı bütçesine yükü 600 milyar lira seviyesinde yer alıyor. Enerji arz güvenliği, verimliliği ve enerji piyasası programı kapsamında ayrılan kaynak bir önceki yıla göre yüzde 154.9 artışla 406 milyar 535 milyon liraya çıkarıldı.

TÜKETİCİ DE KORUNACAK

TÜKETİCİNİN korunması, ürün ve hizmetlerin güvenliği programı ödeneği ise yüzde 40 oranında artırarak 7.4 milyar liraya yükseltildi. Kadının güçlenmesi programına 2 milyar lira, çocukların korunması ve gelişimlerinin sağlanması programına 10.9 milyar lira, hukuk ve adalet programına 79.4 milyar lira ödenek ayrıldı. Toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi programı ödenekleri 47.8 milyar lira, sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği programı ödenekleri 6.2 milyar lira, ormanların ve doğanın korunması programı ödenekleri 10.2 milyar liraya çıkarıldı.