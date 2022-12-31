Özel okulların zam oranını yıllık enflasyon belirleyecek

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel öğretim kurumları temsilcileriyle biraraya geldi. Toplantıda özel okulda çalışan öğretmenler ile velilerin beklentileri, sektörün sorunları, artan maliyetler konuşuldu. Özel okul temsilcileri; doğalgazdan, personele, elektrikten, kırtasiyeye pek çok kalemde maliyetlerin arttığına dikkat çekti. Mevzuata göre özel okullarda zam oranı yıllık ÜFE ve TÜFE'nin ortalamasına, artı eksi 5 eklenmesiyle belirleniyor.



ANCAK, bu oran geçen yıl sınırlandırılıp, yüzde 36,7 olarak belirlenmişti. Özel okul yöneticiler, artan maliyetler nedeniyle 2023'te sektörün benzer bir sınırlamayı kaldıramayacağını Özer'e iletti. Bakan Özer, zam oranı için yıllık enflasyonun netleşeceği Ocak ayının beklenmesi gerektiğine işaret etti.

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