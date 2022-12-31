Şam’a kritik mesajlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen Türkiye, Rusya, Suriye savunma bakanları ve istihbarat başkanları zirvesinin arka planını anlattı. Akar önceki gün bir grup gazeteciyle bir araya geldiği toplantıda Suriye meselesi ile ilgili 3 önemli mesaj verdi.



PKK İLE YPG'NİN FARKI YOK

Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına Türkiye olarak saygılı olduğumuzu dile getiren Akar, "Tek amacımızın terörle mücadele olduğunu vurguladık. Suriye için de tehdit oluşturan PKK/YPG, DEAŞ gibi tüm terör örgütlerini etkisiz hale getirmeyi amaçladığımızı, PKK'nın YPG'den farkı olmadığını ifade ettik" dedi. Terör örgütlerinin neredeyse Suriye'nin üçte birini kontrol ettiğini toplantıda özellikle belirttiklerini dile getiren Akar, "Türk askerinin Suriye'de bulunma nedeni, PKK/YPG, DEAŞ vb. terör örgütleriyle mücadele ve kitlesel göçü önleme, bunu anlattık. Suriye sorununun BMGK 2254 sayılı kararı çerçevesinde tüm unsurları kapsayıcı ve bütüncül şekilde çözülmesi gerektiğini söyledik. Temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

11 YIL SONRA BİR İLK

Bakan Akar, ülkemizde Suriyelilerin durumunu da masaya yatırdıklarını belirterek, "Suriyelilerin evlerine dönmeleri konusunda en önemli konu güven. Güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşleri esas. Gelinen noktada, 'konuşalım, yol ve yöntemler bulalım' konusunda mutabık kalındı" dedi. Bakan Akar, "Bunlar 'Hadi' deyince bir anda olacak şeyler değil. Bir sürü faktör, aktör var. Bunların makul mantıklı bir çizgide buluşmasıyla görüşme gerçekleşti. 11 yıl sonra ilk karşılaşma. Bu toplantıda her şeyin bir anda çözülmesi beklenemez. Bu sürecin olumlu gelişmesinden sonra durumların uygun olduğu takdirde liderler düzeyinde görüşmeler olabilir" bilgisini verdi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı da, Türkiye'nin Esad rejimi ile normalleşme sürecini kabul etmediklerini belirten bir açıklama yaparak, "BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'nin öncülüğünde siyasi bir çözüme yönelik desteğimiz sürüyor" ifadelerine yer verdi