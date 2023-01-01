2023’teki atılımlar daha büyük olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan yayınladığı mesajda barış, huzur, refah ve esenlik dolu bir yıl temennisinde bulundu. Başkan Erdoğan mesajında, "Bugün sadece bir yılı bitirip yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor aynı zamanda Cumhuriyetimizin ilk 100 yılını geride bırakıp yeni yüzyılına adım atacağımız bir döneme giriyoruz" sözlerine yer verdi.

12 YIL ÖNCEKİ SÖZÜN MİLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl anmalarına, 2019'da Samsun'la başladık. Esasen Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen 4 yıllık dönemdeki her 100'üncü yıl anmasını hep beraber coşkulu bir şekilde yaşamayı ümit ediyorduk. Bunun için çok ciddi hazırlıklar da yapmıştık ancak Kovid- 19 salgını çerçevesinde uygulanan tedbirler, bizi bu dönemi sade anma törenleriyle geçirmeye mecbur bıraktı. Öyle ki, Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılında dahi tebrik mesajlarıyla yetinmek durumunda kaldık" diye konuştu. "Hamd olsun bu sıkıntılı günleri geride bıraktık" diyen Başkan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılının sevincini inşallah 29 Ekim 2023'te hayal ettiğimiz şekilde coşkuyla yaşayabileceğiz. Ayrıca 2023, milletimize 12 yıl önce verdiğimiz bir sözün de miladıdır. Ülkemizin en iddialı demokrasi ve kalkınma vizyonlarından biri olan 2023 hedeflerimizi milletimizin takdirine sunup onayını aldığımız 2011 seçimlerinden beri bu sözümüzü yerine getirmek için gece gündüz çalıştık" ifadelerini kullandı.

SİYASİ VE EKONOMİK GÜÇ

Başkan Erdoğan, "Altını çizerek tekrar ifade etmek isterim ki; 2022'yi de tıpkı son 20 yılımız gibi, sıkıntılarımızdan daha büyük kazançlarımızla kapattık. İnşallah 2023'te ülkemizde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, Cumhuriyetimizin yeni asrına yakışır çok daha büyük bir atılımı başlatacağız. Artık hedefimiz küresel, siyasi ve ekonomik ligin en üst dilimine girmek değildir. Hedefimiz, en üst dilimin de ilk sıralarında yer alacak siyasi ve ekonomik güce kavuşmaktır" dedi.

'HERKESİN SAYGISINI KAZANAN TÜRKİYE'

ERDOĞAN, "Hiç şüphesiz 2021'in son aylarında başlayıp 2022 boyunca süren ekonomik sıkıntılar, hepimizin canını sıkmıştır. Ancak bu süreçte Türkiye'yi, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyadan ayıran en önemli özellik istihdamdan ve üretimden taviz vermeyen ekonomi modeli olmuştur. Bir başka ifadeyle, biz milletimizi hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakmadık, kendi kaderine terk etmedik. Bunun yerine, istihdamı artırarak herkesin gelir sahibi olmasını sağladık. Uluslararası krizlerde sağ duyulu, soğuk kanlı, barış ve itidal yanlısı tutumuyla, müzmin hasımları dahil herkesin saygısını kazanan Türkiye gerçeğini kimse inkar edemez" diye konuştu

'HEDEFLERİMİZDEN GERİ ADIM ATMADIK'

BAŞKAN Erdoğan, "Türkiye'nin 2023 hedeflerini ilan etmesinden hemen sonra başlayan ve bugüne kadar kesintisiz süren hadiseler bir yönüyle de bu adımla ne kadar çok güç odağını ürküttüğümüzün ifadesidir. Her ikisi de 2013'te yaşanan gezi olaylarında, 17-25 emniyet-yargı darbe girişimine, PKK'nın çukur eylemlerinden DEAŞ'ın sınırlarımızı tacizine, 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünden 2018'de ekonomimizi hedef alan uluslararası sabotaja kadar dört bir yandan sayısız saldırıya maruz kaldığımız bu kritik dönemde verdiğimiz çok yönlü mücadele yanında, 2023 hedeflerimizden de asla geri adım atmadık" dedi.

İBADETHANE VE CEMEVLERİNE DOĞALGAZ İNDİRİMİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğalgazda yüzde 42,73 indirim yapma kararı aldıklarını duyurdu. Erdoğan ayrıca sanayi kuruluşlarında kullanılan elektrik ile elektrik üretiminde tüketilen doğalgazın fiyatını da farklı oranlarda düşürdüklerini açıkladı. Böylece, 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere ibadethaneler ve cemevlerinde kullanılan doğalgaza yüzde 42,73 oranında indirim yapıldı. Sanayi tarafında da yeni yıldan geçerli olmak üzere elektrik ve doğalgazda indirim yapıldı. Sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte yüzde 16 indirim yapıldı. Elektrik üretimi amaçlı doğalgaz toptan satış fiyatında yüzde 12,73 oranında indirim yapıldı. Sanayide kullanılan doğalgaz satış fiyatında ise 2022 Kasım ayı esas alındığında 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yüzde 13,10 ile yüzde 25,11 arasında değişen oranlarda indirim gerçekleşti.