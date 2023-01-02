‘2023 Türkiye için hayırlı bir geleceğin müjdecisi’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile yılbaşı gecesi Diyarbakır'daki temaslarının ardından Kilis'e geçti.



MEHMETÇİKLE YEMEK YEDİ

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen harekatların sevk ve idare edildiği sınır hattındaki 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvveti Komutanlığına bağlı Esas Komuta Yeri'ne gelen Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Mehmetçikle bir araya geldi. Akar ve komutanlar yılın son akşam yemeğini Mehmetçik ile yemekhanede karavanadan yedi. Başkan Erdoğan da Milli Savunma Bakanı Akar ile telefon görüşmesinde sınır hattında görevli komandolara hitap etti.



Başkan Erdoğan, Bakan Hulusi Akar'ın telefonu aracılığıyla Mehmetçiğe seslendi.



'SAYENİZDE GÜVENDEYİZ'

Mehmetçiği yılın son saatlerinde selamlayarak sözlerine başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: "İnanıyorum ki 2023, ülkemiz, milletimiz için çok daha hayırlı bir geleceğin müjdecisi olacak. Sizlerin sınır boylarında verdiğiniz mücadele ile milletimiz, ülkemiz güvende, güvenlikli olacak. Hepinizi bu anlamlı gecede en kalbi duygularla selamlıyorum. Gecemiz mutlu, geleceğimiz aydınlık olsun. 2023 ülkemizin dünyada çok daha farklı bir konuma ulaşmasına vesile olsun." Başkan Erdoğan daha sonra, İran sınırındaki Tendürek Modüler Üs Bölgesi'nde görevli jandarmaların yeni yılını kutladı. Eksi 17 derecede görev yapan jandarma personeline seslenen Erdoğan, "Orada böyle bir mücadeleyi vermek, buradan bütün vatanımıza, topraklarımıza hakimiyetimizi tesis etmek gerçekten bir imanın, inancın neticesidir" dedi.



'GELECEK AYDIN OLSUN'

Erdoğan, "Bu inancın tüm temsilcilerini şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Şimdiden 2023'ün ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Gecemiz mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Bütün kahramanlarımızı milletim adına kalbi duygularla selamlıyorum" diye konuştu. Öte yandan, Başkan Erdoğan, bugün İstanbul'da düzenlenen 2022 Yılı Dış Ticaret Rakamları Toplantısı'na katılacak.