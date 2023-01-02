İhracatta cumhuriyet tarihinde rekor! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 yılı dış ticaret rakamlarının açıklanacağı programda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma adımlarıyla geleceğin altyapısını kurduk.

Tüm dünyayı derinden etkileyen pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi sıkıntılar, ihracatımız ve üretimimizin önünü kesemedi. Sadece 2021 yılında yüzde 11,4 oranında büyüyerek son 50 yılın en iyi seviyesini yakaladık. İhracat buna 5,3 puanlık katkı yaptı.

2020 yılının 1'inci çeyreğine göre, 2022 yılının 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisi ilave 3.5 milyon istihdam sağladı. İstihdamı 31.5 milyona çıkarmak, üretimde söz sahibi olmak, artan belirsizliklere rağmen üretimi artırmak, ülke ekonomisine katkı sağlamak , tüm bu işleri başarmak öyle kolay değildir. Türkiye artık krizilerin altında ezilen değil, krizleri yöneten, fırsata çeviren bir ülkedir. Bu tablo bunu gösteriyor.

2022 yılı ihracatımız yüzde 12,9 büyüyerek 254,2 milyar lira oldu.

Hedefimiz Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasındaki yerini almasını sağlamaktır.

Ey Gayrimilliler burayı iyi dinleyin. Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197'yi buldu.