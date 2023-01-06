Başkan Erdoğan’dan Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması’nda önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Biz de tahılı, meyvesi sebzesi, hayavanı başta olmak üzere toprağımıza sahip çıkmanın, ona işleyen çiftçilerimize destek olma peşindeyiz.

Hükümetlerimiz döneminde çiftçilerimize verdiğimiz desteklerin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koyduk. Tarım sektörü ve ana unsuru olan çiftçilerimizi bir bütün olarak görüyoruz. Tarlasını en modern ekipmanlarla süren çiftçilerimiz ile bu makinaları üretenleri ayrı tutmuyoruz.

Ülkemizin 81 ilinden 2 bine yakın çiftçimizle işletme sahibimizle gerçekleştirdiğimiz bugünkü buluşmayı da tüm bu gayretlerin özeti olarak değerlendiriyoruz.

Biraz önce genç, kadın çiftçilerimizin konuşmalarının özetini dinledik.

Toprağı aşkla sevgiyle işleyen 1 milyonu aşkın çiftçimizin kendisine sunulan kredi imkanını üretime dönüştürdüğünü, emeklerimizin boşa gitmediğini ispat ediyor.

Bu tablo karşısında bizde, Tarım ve Orman Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmaları daha ileriye taşıma şevki kazanıyoruz.

Meraların korunmasından depolama ve satış kanallarının geliştirilmesine kadar her alanda sürekli hedef büyütüyoruz. Çiftçilerimizin alın terilerinin karşılığını alamabilmlerini sağlıyoruz.

Devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyor, talepleri dikkat alıyoruz.

ÇİFTÇİ DESTEK KREDİSİ HAYATA GEÇİYOR

Çiftçi Destek Kredisinin uygulamaya geçeceğinin müjdesiyle başlıyoruz. Bu kredi çiftçilerimiz hasat dönemine kadar yapacakları her harcamaları için kullanabilecek. Kişi başına 250 bin lira verilecek. Faiz süresi yüzde 9,75. Vadesi 36 ay olacak.

Uygulamaya koyacağımız Tarımsal KOBİ kredisinin üst limiti 15 milyon TL, yıllık faiz oranı yüzde 4,75 olacak.

Tarım Borç Transferi kredisi. Başka bankalardan yüksek faizle kredi kullanmış çiftçilerimizi Ziraat Bankası'nda sağlanacak uygun şartlarla bu yükten kurtarmayı amaçlıyoruz. Üst limiti 5 milyon, faiz oranı 9,75, vadesi 60 aydır.

Tüm bu kredi imkanlarının çiftçilere ve işletmelere hayırlı olmasını diliyorum.