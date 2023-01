Suriye ve Rusya’nın liderleriyle görüşeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ülke ve bölge gündemini değerlendiren Erdoğan, Rus lider Putin ile görüştüğünü hatırlatarak, Suriye'deki gelişmeleri yorumladı.

Suriye, Rusya ve Türkiye'den oluşan bir görüşmenin Moskova'da gerçekleştiğini ve sırada bakan düzeyinde görüşmelerin olduğunu kaydeden Erdoğan, "Daha sonra gelişmelere göre liderler olarak görüşeceğiz. Amacımız bölgedeki sükûneti ve barışı sağlamak. Yatırım istihdam, üretim, cari fazla yoluyla büyümeyi sağlayan bir Türkiye'yi dünyaya tahkim edeceğiz. Barışı da tehdit eden Rusya-Ukrayna savaşında izlediğimiz dengeli siyasetle bölgedeki ateşi engelledik. Tahıl koridoru sayesinde bütün dünyayı açlık tehdidinden kurtardık. Biz tüm bu çalışmaları yürütürken elbette sancıların, belirsizliklerin üzerimize kara bulut gibi çöktüğü günler oldu. Ama mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Maruz kaldığımız baskılara rağmen kendi özgün politikalarımızı hayata geçirmekte kararlı kaldık" diye konuştu.

'SEÇİM GELDİ AMA HALA ADAYLARI YOK'

Erdoğan, konuşmasında muhalefet partilerini de sert bir dille eleştirdi. Aylardır 6 kişinin toplanıp durduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Ortada milletin, ülkenin hayrına bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Kavga dövüş, kumpas, önden kaçma rol çalma her şey var. Sadece vizyon, program, proje yok. Tabi aday da yok. Seçim geldi, biz hala sandıkta kiminle yarışacağımızı bilmiyoruz. Milletimiz önüne kim çıkartılacak bilmiyor. Dünyayı 4 dolandılar ama işareti henüz alamadılar. Güya adayı belirleyecek masanın etrafındakiler de bunun kim olduğunu bilmiyor. Daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin önündeki zat hep birilerini öne sürmüştü. Şimdi bakacak olursanız, bir kendini geri çekiyor ardından yeniden aday oluyor. Ama henüz bir aday belirlemediler. Ülkemizin son 20 yılına asırlık hizmet ve eserleriyle damga vurmuş AK Parti olarak Türkiye Yüzyılı inşası için milletimiz bir kez daha sandıkta görevlendirmeyi Cumhurbaşkanlığı'nda yapacaktır. Parlamentoda da Cumhur İttifakını tekrar getirecektir" açıklamasını yaptı.

'SEÇİM TARİHİ ÖNE ÇEKİLEBİLİR'

BAŞKAN Erdoğan, seçim tarihi konusuna da değindi. Mevsim şartlarını dikkate alarak belki tarihi biraz öne çekebileceklerini kaydeden Erdoğan, "2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Milletin kurduğu, iktidara getirdiği bir siyasi teşekkür olarak ifade ettiğimiz AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak bizlerin ve heyetin sorumluluğudur" dedi.

"KILIÇDAROĞLU SEN İZMİR'İ DE Mİ DOLAŞMIYORSUN!"

ERDOĞAN'IN hedefinde muhalefet partileri de vardı. "AK Parti başaramaz denen her şeyi başaran, milletimize verdiği her sözü tutan bir partidir" diyen Başkan Erdoğan, "Çıkmış, 'Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' diyor. Ee açtık. Aslında Meral Hanım bizi iyi tanır iyi bilir de, bu lafı nasıl etti onu anlamadım. Meral Hanım Ayasofya şu an cami, müze değil. Bay Kemal de 'Bir tane eserleri yok' diyor. Ya sen İzmir Milletvekili değil misin? Ula İzmir'in yollarını kim yaptı? Ülkenin yollarını dolaşmıyorsun da İzmir'e de mi gitmiyorsun? Ne derlerse desinler. İzmirli milletvekillerime sesleniyorum. Arkadaş daha çok çalışacaksınız. Bunların yalanlarına İzmirli vatandaşlarım artık daha fazla esir olmamaları gerekir. Şunu biz boşu boşuna demiyoruz; Bunlarla biz yolculukta öyle bir yarışa gireriz ki bizi yakalayamazlar. Bizler yapıyoruz, yaparız. Onlar ya seyreder, ya konuşur, ya iftira atar. Şehir hastanelerini inkar ediyor. Bütçeye nereden parayı koyacaksın. Bütçe nedir adamın haberi yok. Her şey zannediyor ki bütçeyle yapılır. Bay Kemal, parayı finansı yönetmenin yolları var. Biz bunları bütçeden yapsaydık, bunun faizini bile ödeyemezdik. Sen anlamazsın bu işlerden. Senden sirk cambazı da olmaz. Yalan üzerine yalan. Açtığım davalardan bir tanesinde 50'yi aldık. Bu paraları almıyorum. Bunları iftira attıkları vakıflara gönderiyorum. Bunlardan kazandığımız o iki vakfa bunlardan kazandıklarımızı veriyoruz" ifadelerini kullandı.