“6’lı masa sivil darbe peşinde”

Muhalefetteki 6 partinin oluşturduğu 6'lı Masa önceki akşam 10'uncu kez toplandı. Aylardır aday belirleyemeyen 6 lider, 9 saat süren toplantıda bir yol haritası çizmeye karar verdi. Tarih de, 30 Ocak olarak belirlendi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, önceki akşamki toplantının ardından dün sabah saatlerinde TV'ye çıktı. Davutoğlu, 6'lı masadaki tüm genel başkanların "Cumhurbaşkanı yardımcısı" gibi imza yetkisine olacağını söyledi. Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacak. Genel başkanlar cumhurbaşkanı gibi her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak" dedi.

'KONSEYLE YÖNETME FİKRİ'

Davutoğlu'nun bu sözlerine AK Parti'den yanıt gecikmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Belli ki 6'lı Masa'nın genel başkanları demokrasiden muaf bir oligarşik yapı hayal ediyor. Yüzde 50+1 ile seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayanlar, Türkiye'yi yüzde 0,1'in iki dudağı arasına mahkum etmek istiyor. Bu açıklama aynı zamanda anayasanın ihlal edileceğinin ve bir 'sivil darbe hazırlığının' itirafıdır. Milletin seçmediği kişilerin, seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'nı etkisiz kılması bir darbedir" dedi.

Milletin seçtiği Cumhurbaşkanı'nın 6 partinin genel başkanı tarafından kurulmuş ve harici ortaklarının kimler olduğu bilinmeyen bir yapının oluşturduğu bir konsey tarafından yönetilmesi fikrinin bir sivil darbe hedefi olduğunu kaydeden Hamza Dağ, Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

Belirlenen bu hedefin en az 6'lı Masa'nın ortaya koyduğu ve adına 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' dediği sistem kadar ucube olduğunu vurgulayan Dağ, "Hedefledikleri şekilde ülke yönetimine dahil olma çabaları, hasarı tahmin edilemez bir istikrarsızlığın kapısını aralayacaktır. AK Parti hükümetleri döneminde verdiğimiz mücadele sonrasında artık Türkiye'de darbe yapacak, muhtıra verecek ya da sivil siyaset üzerinde tahakküm kuracak bir yapıya yer kalmamıştır. Bu süreçte millet bizzat göğsünü siper ederek bir darbe girişimini durdurmuş ve artık kendi iradesi dışında bir iradenin Türkiye'nin üzerine çökmesini istemediğini göstermiştir. Ancak görüyoruz ki 6'lı masa, kendisini bir vesayet kurumu haline getirme gayreti içerisindedir" diye konuştu.

'DELİ CESARETİ' YAKIŞTIRMASI

Seçilmiş Cumhurbaşkanını bir kukla gibi yönetme arzusunu itiraf eden 6'lı Masa siyasetçilerinin milletin karşısına çıkacak cesareti gösteremediğini ama milletin seçtiği cumhurbaşkanı vasıtasıyla millet iradesi üzerinde tahakküm kurmaya cesaret etmeye çalıştıklarını belirten Dağ, "Buna halk dilinde 'Deli cesareti' denir. İrrasyonel bir yaklaşımla kendilerine, bir seçkinler zümresi kurma arzusuyla yanıp tutuştuklarını net bir şekilde göstermiş oldular. Demokrasinin gücü karşısında "Darbeder" olmuşlar" açıklamasını yaptı.

ERHAN GÜLENÇ