Akar’dan Yunanistan’a taciz uyarısı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tokat'ta AK Parti'nin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda özne haline geldiğini ifade eden Akar, hem sahada hem masada Türkiye'nin hakkını ve hukukunu korumaya çalıştıklarını vurguladı.

'KARŞILIKSIZ BIRAKMAYIZ'

BU kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) de görev ve sorumluluğunun arttığına işaret eden Akar, "85 milyon vatandaşımızın güvenliği, refahı, savunması için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. TSK'nın Cumhuriyet tarihinin en yoğun operasyon ve tatbikatlarını yaptığını dile getiren Akar, Yunanistan ile yaşanan gerginliğe de değindi.

Yunanistan'ın yapılan davetlere gelmediğini, Türkiye'yi yeni Osmanlıcılık, revizyonizm, yayılmacılık gibi kavramlarla suçlamaya çalıştığını anlatan Akar, "Bu tür söylemlerin hiçbir anlamı, temeli yok. Mevcut statükoyu bozan, adaları silahlandıran Yunanistan. Ülkemizin dibine kadar gelip provokasyon yapan Yunanistan. Daha dün balıkçı teknemize ateş açan Yunanistan. Biz de bunlara hem sahada hem masada gerekli cevabı verdik, vermeye devam ediyoruz. Biz, herhangi bir şekilde provokasyonda, saldırıda, tacizde bulunmuyoruz ama bize yapılan hiçbir tacizi de karşılıksız bırakmayacağımızı söylüyoruz. Tüm birliklerimiz de bu konuda talimatlı" diye konuştu.