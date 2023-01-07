Erdoğan’dan Tarım Zirvesi’nde yeni müjdeler

ZİRAAT Bankası'nın düzenlediği Tarım Ekosistemi Buluşması, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Zirvede kurulan stantları gezip vatandaşlarla sohbet eden Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada çiftçilere yeni müjdeler verdi. Çiftçilerimizi daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Erdoğan, "Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Kişi başı 250 bin TL'ye kadar yıllık faiz 9.75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır. Çiftçiler hasat dönemine kadar her türlü harcama için kullanabilecek" dedi.

KOBİ'LERE BÜYÜK DESTEK

TARIMSAL KOBİ kredisinde de müjde veren Başkan Erdoğan, "Tarım ürünlerini işleyen KOBİ'leri destekleyeceğimiz kredi sayesinde nihai malın katma değerinin üreticimizde kalmasını istiyoruz. Üst limit 15 milyon lira, yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir. Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 aya kadar vade uygulanabilecektir. Süt ve süt ürünleri; meyve ve sebze kurutma, dondurma; meyve suyu, salça, turşu, konserve, reçel marmelat, pekmez, zeytin, su ürünleri paketleme, tütsüleme, organik tarım ürünleri gibi pek çok başlıktaki işletme faaliyetinde bu kredi kullanılabilecektir" diye konuştu.

Üçüncü başlığın da tarım borç transferi kredisi olduğunu aktaran Erdoğan, "Bu krediyle başka bankalardan yüksek faizle kredi kullanmış çiftçilerimizi Ziraat Bankamızda sağlayacağımız uygun şartlarla bu yükten kurtarmayı amaçlıyoruz. Üst limiti 5 milyon lira olacak kredinin faizi 9,75, vadesi 60 aydır. Genç çiftçi, kadın çiftçi kredi limitlerinin 500 bin lira olduğunu biliyorum. Bunun için Ziraat Bankası genel müdürümüze kredi limitlerini 500 binden 1 milyon liraya çıkaralım diyorum. Ziraat Bankası'nın tarım kredilerindeki takip oranının yüzde 1'in altında olması çiftçilerimizin borçlarına sadık olduklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.