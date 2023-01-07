Başkan Erdoğan, Putin ile arasındaki Kumluca diyaloğunu anlattı: Beni mahcup etme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya merkezdeki toplu açılış töreni sonrası, selzedelere konutlarının, dükkanlarının teslim edildiği Kumluca'ya geçti. Burada kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Erdoğan, Putin ile arasındaki Kumluca sohbetini anlattı. Erdoğan, domates ihracatı sorunu yaşandığı dönemde Rusya liderine, "Bizim bir Kumluca'mız var. Burası domates cenneti gibidir. Beni Kumlucalılara mahcup etme." dediğini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tabiatın düzenine saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Dere yatağında akar. İşte onun için dereyi yatağından saptırmamak lazım. Bir yerde ciddi miktarlara ulaşan yağış varsa, orada suyun tahliyesine izin veren dere yatakları var. O dere yataklarına izin vermezsek sel olur.

Acilen yapılması gereken yatırımların tespitini yaptık, inşasına başlama aşamasına geldik. Taşkın koruma tesisleri, mendirek inşa edeceğiz. Sulama yanında taşkın koruma için önemli olan göletlerin yapımına bu yıl başlıyoruz. Bu projeleri 4.3 milyar liralık yatırımla tamamlayacağız. Ağır hasarlı 23 binayı inşa edip sahiplerine teslim edeceğiz.





"SİZLERDEN HASSASİYET BEKLİYORUM"

Dere yataklarının önünü kapatmama konusunda sizlerden hassasiyet bekliyorum. Sel felaketlerinde büyük kayıplar yaşamamak için buna mecburuz. Hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, maddi zarar yüzünden üzülmesine rıza gösteremeyiz.

Biraz önce Kepez'de şehrimize yaptığımız eserlerin sevincini beraber yaşadık. Ülkemizi 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuşturmakla gurur duyuyoruz. Çok daha büyük azim ve kararlılıkla 2023'e girdik. Demokrasi ve kalkınma altyapısını asıl hedefimizin temeli olduğunu söylüyoruz. Bu yeni dönemin adına da Türkiye Yüzyılı diyoruz.





"AK PARTİ BUNU BAŞARACAK"

Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk yüzyılını geride bırakırken, geleceğimize umutla bakabileceğimiz bir Türkiye tablosu olduğuna inanıyorum. Dünyanın ciddi krizlerle sarsıldığı dönemde Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle konuşabiliyorsak, bu tablo sayesindedir. Hala aksayan, düzeltilmesi gereken hususlar olabilir. Ama AK Parti iktidarı bunu başaracak.

Milletimizin gönlünü kazanmadık, beklentisini karşılamadık hiçbir ferdini bırakmamak üzere gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Hiçbir ayrım gözetmeden ülkemizi büyütme, geliştirme, güçlendirme yoluna ilerleyeceğiz. Çalışanlardan, girişimcilere her kesimi destekleyeceğiz.

"PUTİN'E DEDİM Kİ: BENİ MAHÇUP ETME"

Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk asrını geride bırakırken, evlatlarımız ve kendimiz için gururla bakabileceğimiz bir Türkiye bıraktığımıza inanıyorum. Verdiğimiz tüm mücadeleye rağmen aksayan, eksik kalan, düzeltmemiz gereken şeyler olabilir. Gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Siyasi veya sosyal alanda farklılıklarımızın hepsini zenginlik olarak kabul ederek ülkemizi zenginleştirmeye, güçlendirmeye çalışacağız. Bu millete bu yakışır. Çalışanlarımızdan, işverenlerimize herkesi destekleyeceğiz. Putin'e dedim ki, bizim bir Kumluca'mız var. Burası domates cenneti gibidir. Beni Kumlucalılara mahçup etme. O ricamı kırmadı. O domateslerimizin ihracatında bunları gördük.