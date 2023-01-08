Altılı masadakiler siyasi vesayet peşinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde toplam değeri 8 milyar 143 milyon TL olan 89 projenin toplu açılış törenini gerçekleştirdi. Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Ak Parti Antalya milletvekilleri ve Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da yer aldı.

'BUNLAR İKİ DE DEĞİL 6 BAŞLI'

Burada yaptığı konuşmada Altılı Masa'dan yapılan son açıklamaları eleştiren Başkan Erdoğan, sert mesajlar verdi. "Mücadelemizi tek parti artığı kifayetsizlere rağmen yürüttük" diyen Erdoğan, "Karşımızda ilkel ve sapkın bir zihniyeti bulduk. Hangi projeyle çıktıysak ne dediler, yaptırmayız. Ülkemizi hangi hedefe yönelttiysek yaptırmayız dediler. Niye diye sorduğumuzda arsızca "Bizim işimiz bu" diye cevap verdiler. Karşımıza yaptırmayız ittifakıyla çıktılar. Kendi aralarında da aynı taktiği izleyeceklerini ilan ediyorlar. Türkiye'ye tek vaatleri yine aynı düzeni geri getirmek. Ama yapamayacaksınız. Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor. Bu defaki vesayetin adı siyasi vesayet. Biz ülkemizi siyasi ve sosyal kaos ikliminden çıkarmakla gurur duyuyoruz. Bunlar kendi kaoslarını oluşturmaya çalışıyorlar. Bunlar ülkeyi tekrar kendi içine kapatmaya çalışıyor. Nereden tutsanız elinizde kalan bir anlayışla karşı karşıyayız. Millete söyledikleri sözleri uygulayacakları hiçbir hukuki zemin uygun değil. Seçimden sonra böyle bir niyetlerinin olduğuna dair işaret de yok. Türkiye iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödedi krizler yaşamıştı. Bunlar iki de değil, 6 başlı. Proje namına hiçbir şey olmadığı için istemezükçülük dışında bir şey de söylemiyorlar" dedi.

'HER MESELEYİ BİZ ÇÖZDÜK'

Terörle mücadeleden de bahseden Başkan Erdoğan, "Cudi'de bunların hesabını biz sorduk, Gabar'da Tendürek'te, Bestler Deresi'nde hesabını biz sorduk. Teröristler nerede? Güneye gittiler, devam ediyoruz, edeceğiz. Emperyalistlerin değirmenine su taşıyacak eyyamcılık nedir? Hiçbir ülkede siyasetçi yediği ekmeği, soluduğu havayı zehirlemeyi aklından bile geçirmez. Türkiye'nin her meselesini çözdük. Muhalefet sorununu halledemedik. Savunma sanayinde neler olduğunu görüyorsunuz. İHA, SİHA, AKINCI'larımız, Kızılelma'mız var mı? Herkes şimdi bunları kıskanıyor. Bay Kemal sen nerede dolaşıyorsun ya. Senin yavruların nerelerde dolaşıyor. Biz Tayfun'u ateşledik. Menzili 561 km. Yunanlar telaşa kapıldı, gazeteler başlıkları attı, bunlar Atina'yı vuracaklar. Yeter ki siz Ege'de bizle uğraşmayın. Ege'de bizle uğraşmadığınız sürece sizle uğraşmayız" ifadelerini kullandı.

'SANDIKLARI PATLATMAYA HAZIR MIYIZ!'

BAŞKAN Erdoğan konuşmasında yaklaşan seçimlerle ilgili mesaj da verdi. Antalya'nın turizm gelirini katlayacak yeni adım attıklarını aktaran Erdoğan, "Toplamda 8,5 milyar euroyu bulan kiralama bedeliyle Antalyamızın kazandığı modeli başarıyla uygulamayı sürdürüyoruz. Turizm şehri Antalya'nın belediyelerin görevi olduğu halde yapmadıkları atık su tesislerini hükümet olarak biz yapıyoruz. Maşallah şu anda bugün karşımda gördüğüm muhteşem katılım Antalya'nın nereye doğru yürüdüğünü gösteriyor, fazla değil 5 ayımız var. 5 ay durmak yok, sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız!" diye konuştu.

ZÜLFİYE TEYZE'YE ZİYARET

BAŞKAN Erdoğan, Antalya ziyaretinde selde dükkanı büyük zarar gören Zülfiye Ceylan'ı unutmadı. Daha önce telefonda konuştuğu Ceylan ailesini evine giden Erdoğan, 1 saat süren ziyaretinde evde namazını kıldı ve Zülfiye Teyze'nin yaptığı yemeklerden yedi.

VURAL EFECİK