Emine Erdoğan’dan kuraklıkla mücadele çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, son zamanlarda yaşanan kuraklıkla ilgili açıklamada bulundu. Emine Erdoğan kuraklıkla mücadelede suyumuza sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

SULARIMIZ BÜYÜK TEHLİKEDE

Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"İklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık neticesinde sularımız büyük tehlike altında. Son 3 ayın yağış miktarı, ölçülen uzun yıl verilerine göre %40,6 ve geçen yıla oranla %31 azaldı. Önümüzdeki 100 yıl içinde ise ülkemizin su kaynaklarında %25 seviyesinde düşüş bekleniyor."

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

"Sularımızı verimli kullanmak, hepimiz için bir vatandaşlık görevi. Tarım ve Orman Bakanlığımız öncülüğünde başlayan Su Verimliliği Seferberliği ile ulusal bir mücadelenin ilk adımı atılıyor. Sessiz felaketle mücadele için gelin, hep birlikte suyumuza sahip çıkalım."