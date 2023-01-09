Başkan Erdoğan’dan Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni’nde önemli mesajlar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Yeni nesil fırtına obüsleri şu an envanterde olanlara kıyasla birçok avantaja sahip. Ateş gücü kabiliyetleri artırılmıştır. Yeni nesil atış kontrol, otomatik mühimmat yükleme, otomatik yangın söndürme, yeni nesil yardımcı güç grubu gibi pek çok kritik unsur bulunuyor. Aynı zamanda dışa bağımlılığımızı da azaltmış bulunuyoruz.

"ALTAY TANKI'NDA SERİ ÜRETİM 2025'TEN İTİBAREN BAŞLIYOR"

Lisans meselesini de kökten çözüme kavuşturacağız. Bu projenin icraasında görev alan herkese teşekkür ediyorum. Mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, işçilerimizi tebrik ediyorum. Burada yakaladığımız ivmeyi diğer stratejik projelere de teşkil ederek devam ediyoruz. Mayıs ayında 2 Altay tankını teslim ediyoruz. İnşallah 2025 yılından itibaren seri üretime başlıyoruz.

Ciddi emek, sabır, bilgi birikimi gerektiren bu projeleri adım adım gerçekleştiriyoruz. Birilerinin itiraflarına hedef olan Arifiye Ana Bakım Fabrikası farklı alanlarda ordumuzun ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor. Sermaye düşmanlığı yapanlar, bugün Almanya'dan İngiltereye kapı kapı dolaşarak, yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor.

Biz kendi mühendislerimizle bu dev eserleri ortaya koyuyoruz. Aynı şekilde işten atılacak diyerek galeyana getirmek istedikleri fabrika personeli, gönül rahatlığıyla üretiyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

"YÜZDE 80'İ MİLLİ OLAN BİR SAVUNMA SANAYİİNE SAHİBİZ"

Fabrika ile ilgili iddiaları tutmayanlar yarım ağızla da olsa bir özür dileme erdemi göstermedi. Milletten özür dilemeliler. Sakarya'ya inanıyorum. Onlara gerektiği dersi gerektiği zaman vereceğine inanıyoruz.

Türkiye'nin savunma hamlelerini türlü ayak oyunlarıyla engellenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Savunma Sanayii alanında tam bağımsızlığımızı ilan edene kadar durmayacağız. Kamu ve özel sektör iş birliği ile inşallah ülkemizi başarıdan başarıya koşturacağız. Şimdi yüzde 80'i milli olan bir savunma sanayiine sahibiz.

YALAN SİYASETİNİ TERK EDİN

Grup kürsülerini iftira ve çarpıtma kürsülerine çevirenleri bir kez daha milli meselelerde yalan siyasetini terk etmeye davet ediyorum. Yapmazlarsa, onların yalanlarını deşifre etmeyi sürdürüyoruz.

Gökbey'i, jandarma genel komutanlığımız kullanmaya başlayacak. Atak-2 helikopterimiz ilk uçuşunu bu yıl gerçekleştirecek."