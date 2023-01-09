Milli Eğitim Bakanı Özer: 2023 yılında 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığın 2023 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Ağırlıklı olarak taşımalı eğitim kapsamındaki ve pansiyonlarda kalan öğrencilerin yararlandığı ücretsiz yemek desteğinden 2022 yılının başlarında 1,5 milyon öğrencinin yararlandığına dikkat çeken Özer, "Özellikle okul öncesindeki öğrencilerimize öncelik vererek bu sayıyı 1,8 milyona çıkardık. 2023 yılının sonuna kadar okul öncesi tüm öğrencilerimizin ücretsiz yemek desteğinden yararlanmasını sağlayacağız. Böylece ücretsiz yemek desteğinden faydalanan öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



Bakan Özer, eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması kapsamında tüm sınıf seviyelerinde 160 milyon yardımcı kaynağı hazırlayarak öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldığını belirterek, "2023 yılında 200 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtmayı hedefliyoruz" dedi.

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