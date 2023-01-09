Yılın ilk Kabine Toplantısı bugün! EYT, sözleşmeliye kadro, seçim tarihi...

Yılın ilk kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda öne çıkan konu ekonomi olacak. Toplantıda, Başkan Erdoğan, istihdamdan ihracata her başlıkta alınan başarılı sonuçların, yapılan fedakârlıkların ve verilen emeklerin boşa gitmediğinin göstergesi olduğunu anlatacak. Erdoğan, toplantı sonrası düzenleyeceği basın toplantısında bu sürecin ekonomik boyutunu millete anlatacak.

Kabine toplantısında EYT düzenlemesindeki son durum, memur ve asgari ücret zamlarının ardından atılacak yeni adımlar ve terörle mücadelede gelinen son aşamanın masaya yatırılacağı değerlendiriliyor. Toplantıda, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için üretilebilecek politikalar ve seçim takvimine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.





EYT VE YARGI PAKETİ

Başkan Erdoğan'ın yaş şartı olmayacağını açıkladığı emeklilikte yaşa takılanlar(EYT) düzenlemesinin takvimi ve EYT ile ilgili tüm detayların da yılın ilk kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda, kanuni düzenleme ihtiyaçları, meclis çalışmaları ve dış politika konuları da gündeme alınacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ayrıntılı sunum yapması öngörülen toplantıda yedinci yargı paketine ilişkin konuların masada olacağı değerlendiriliyor. Paketin kabinedeki sunumun ardından TBMM'ye gönderilmesi bekleniyor. Sözleşmeliye kadro ve atılacak yeni ekonomik adımların da toplantıda masada olacağı tahmin ediliyor.