Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: EYT ile emekli olacak öğretmenler eğitimi etkilemeyecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle birlikte emekli olacak öğretmenlerin eğitimi etkilemeyeceğini, hiçbir sınıfın öğretmensiz kalmayacağını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin eğitim camiasında olumsuz bir etki oluşturmayacağını dile getiren Özer, EYT ve normal yolla emekli olanların olabileceğini fakat hiçbir sınıfın öğretmensiz kalmayacağını vurguladı.