Türk savunma sanayisine Almanlardan büyük övgü

TÜRKİYE'NİN savunma sanayii alanında özellikle son yıllarda yaptığı sıçrama dünya basınında da sık sık gündeme geliyor. SİHA, İHA, Kızılelma'nın yanı sıra savaş gemisi Anadolu ve Milli Muharip Uçak bu kez de Almanya'da övgüye boğuldu. Almanya'nın en ünlü gazetelerinden Die Welt, "Türkiye'nin bir silahlanma gücü olarak şaşırtıcı yükselişi" başlığı ile hazırladığı haberde, Türkiye'nin savunma sanayiinde kendi kendine yeterliliğine her geçen gün daha çok yaklaştığı vurgulandı. Ayrıca, Türkiye'nin 20 yıl önce Alman savunma şirketlerinden 1000 adet "Leopard 2" muharebe tankı sipariş etmek istediğini ancak 7 milyar euroluk anlaşmadan bir sonuç çıkmadığı aktarılarak, bunun bir hata olduğunu ve bu nedenle Türkiye'nin kendi kendine silah tedarik eden bir ülke haline geldiği dile getirildi.

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