AK Partili Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesine yönelik sözlerine sert tepki gösteren Çelik, "TSK'nın komuta kademesine saldırarak sınırı aştı. Demokraside hakaret kabul edilmez" dedi.

'ŞİDDETLE KINIYORUZ'

BÖYLE bir dili Yunan siyasetçilerin kullandığını ifade eden Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun sözlerini alt alta yazsalardı ve deselerdi ki Yunanistan'daki bir parti başkanı TSK komuta kademesine bunları söyledi. O zaman herkes diyecekti ki: Yunanistan'da bir siyasetçi TSK'nın komuta kademesine karşı bu çirkin sözleri söylemiş. Buna herkes inanırdı. Ama Türkiye'de dile getirilmesi vahimdir. Bir milletvekili Türk ordusuna 'satıldı' dediği zaman Kılıçdaroğlu'ndan herhangi bir eleştiri gelmedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Bütün sözlerini milletimizin takdirine sunuyoruz. Bir kere daha terörle mücadeleden tutun, dünyanın çeşitli yerlerinde ortaya koyduğu barış misyonlarıyla, istiklal mücadelesinden sonra Cumhuriyet döneminin sahadaki en yoğun faaliyetlerini ortaya koyan Silahlı Kuvvetlerimize teşekkür ediyoruz. Terör örgütlerine söyleyemediğiniz sözleri Türk Silahlı Kuvvetlerine söylüyorsunuz. Bunun sebebinin ne olduğunu herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

'ADAYLARINI ETKİSİZ ELEMAN OLARAK NİTELENDİRİYORLAR'

ÖMER Çelik, Altılı Masa'nın yeni yönetim vaadini de eleştirdi. Çelik, "Geçiş döneminde altılı masanın kendi kafalarındaki atanmış Cumhurbaşkanı'nın bu kişilere soru sormadan hareket edemeyeceğini açıklaması, şimdiden belirlenmemiş adayın belirlendiği takdirde etkisiz eleman olarak nitelendirileceğini gösteriyor" diye konuştu.